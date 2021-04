SAG Awards 2021: Lista completa de ganadores

Este 4 de abril se celebró la 27° edición de los SAG Awards, una premiación del Sindicato de Actores que reconoce las principales interpretaciones realizadas por sus miembros en cine y televisión. Por la pandemia del Coronavirus este evento se postergó varios meses de su fecha original y se llevó a cabo una ceremonia virtual, tal como sucedió en los Golden Globes. Además, tiene la particularidad de que todo ya fue grabado con anterioridad y tuvo una duración de una hora exacta.

Los actores que participaron, que ya habían sido informados en un comunicado, fueron: Riz Ahmed, Sterling K. Brown, Viola Davis, Daveed Diggs, Ethan Hawke, Dan Levy, Jason Sudeikis, Ted Lasso, Lily Collins, Common, Ted Danson, Cynthia Erivo, Jimmy Fallon, Josh Gad, Henry Golding, Mindy Kaling, Helen Mirren, Rita Moreno, Daisy Ridley y Mary Steenburgen. Ya vimos a algunos de ellos en la previa al ver cómo se preparaban antes del inicio.

En total, 13 categorías fueron premiadas este año. En el cine se destacaron las candidaturas de 5 Sangres, La Madre del Blues, Minari y El Juicio de los 7 de Chicago, mientras que en televisión The Crown, Schitt’s Creek, Ozark y Gambito de Dama son las principales. ¡A continuación mira todos los ganadores de la noche de los SAG Awards 2021!

+Ganadores de los SAG Awards 2021:

CINE

MEJOR REPARTO

– El Juicio de los 7 de Chicago | GANADOR

– La Madre del Blues

– Minari

– One Night in Miami

– 5 Sangres

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

– Viola Davis (La Madre del Blues) | GANADORA

– Amy Adams (Hillbilly Elegy)

– Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer)

– Frances McDormand (Nomadland)

– Carey Mulligan (Promising Young Woman)

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

– Chadwick Boseman (La Madre del Blues) | GANADOR

– Riz Ahmed (Sound of Metal)

– Anthony Hopkins (The Father)

– Gary Oldnam (Mank)

– Steven Yeun (Minari)

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

– Yuh-Jung Youn (Minari) | GANADORA

– Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)

– Glenn Close (HIllbilly Elegy)

– Olivia Colman (The Father)

– Helena Zengel (Noticias del gran mundo)

MEJOR ACTOR DE REPARTO

– Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) | GANADOR

– Sacha Baron Cohen (El Juicio de los 7 de Chicago)

– Chadwick Boseman (5 Sangres)

– Jared Leto (Pequeños secretos)

– Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)

TELEVISIÓN

MEJOR REPARTO EN SERIE DRAMÁTICA

– The Crown | GANADOR

– Better Call Saul

– Bridgerton

– Lovecraft Country

– Ozark

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DRAMATICA

– Gillian Anderson (The Crown) | GANADORA

– Olivia Colman (The Crown)

– Emma Corrin (The Crown)

– Julia Garner (Ozark)

– Laura Linney (Ozark)

MEJOR ACTOR EN SERIE DRAMÁTICA

– Jason Bateman (Ozark) | GANADOR

– Sterling K. Brown (This Is Us)

– Josh O’Connor (The Crown)

– Bob Odenkirk (Better Call Saul)

– Regé-Jean Page (Bridgerton)

MEJOR REPARTO EN SERIE DE COMEDIA

– Schitt’s Creek | GANADOR

– Muertos para mí

– The Flight Attendant

– The Great

– Ted Lasso

MEJOR ACTRIZ EN SERIE DE COMEDIA

– Catherine O’Hara (Schitt’s Creek) | GANADORA

– Christina Applegate (Muertos para mí)

– Linda Cardellini (Muertos para mí)

– Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

– Annie Murphy (Schitt’s Creek)

MEJOR ACTOR EN SERIE DE COMEDIA

– Jason Sudeikis (Ted Lasso) | GANADOR

– Nicholas Hoult (The Great)

– Daniel Levy (Schitt’s Creek)

– Eugene Levy (Schitt’s Creek)

– Ramy Youssef (Ramy)

MEJOR ACTRIZ EN MINISERIE O PELÍCULA DE TELEVISIÓN

– Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama) | GANADORA

– Cate Blanchett (Mrs. America)

– Michaela Coel (I May Destroy You)

– Nicole Kidman (The Undoing)

– Kerry Washington (Little Fires Everywhere)

MEJOR ACTOR EN MINISERIE O PELÍCULA DE TELEVISIÓN

– Mark Ruffalo (I Know This Much is True) | GANADOR

– Bill Camp (Gambito de Dama)

– Daveed Diggs (Hamilton)

– Hugh Grant (The Undoing)

– Ethan Hawke (The Good Lord Bird)