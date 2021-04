Santa Cruz: Brigadas policiales controlan barbijos en el interior de los micros y los bajan a quienes no lo tengan

.

Fuente: eldia.com.bo

Uniformados asignados a la Estación Policial integral #6, continuando su labor de control preventivo en el uso de barbijos, dentro las unidades de servicio público en la zona de El Bajío abordaron los micros para hacer cumplir que todos los pasajeros usen sus respectivos barbijos y evitar se propague la enfermedad del Covid-19.

El responsable de la brigada policial teniente José Freddy Quinteros Romero informó que los trabajos se vienen encarando desde hace dos semanas por orden del Comando Departamental de Santa Cruz y fiscalizados por comandante de esta unidad coronel Erick Olguín, para concientizar a las personas al uso de barbijo y alcohol.

En este operativo desarrollado este viernes, un oficial obligó a que los pasajeros que no contaban con barbijos desciendan de los micros porque ponen en riesgo a los demás pasajeros. «Los choferes son los responsables de sus unidades, ellos no deben levantar a las persona que no cuentan con su barbijo protector», dijo Quinteros.

La Estación Policial Integral EPI 6,que abarca la extensa zona de la Radial 17 1/2 es el único distrito policial en relación a las otras unidades en encarar estas operaciones preventivas en bien de la ciudadanía