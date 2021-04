Santa Cruz: Entregan kínder Claracuta que puede albergar a 320 alumnos

EDUCACIÓN . El kínder Claracuta, ubicado en la zona norte de Santa Cruz de la Sierra, cuenta con un patio de recreación, un escenario abierto, un parque infantil con pasto sintético y con piso con material de amortiguación, y una rampa de acceso.

Fuente: El Mundo

La antigua comunidad de Claracuta, que ahora es un barrio más que conforma la unidad vecinal 74, situada en el distrito municipal 5, en el norte de la ciudad, se ha beneficiado con un nuevo local educativo construido por el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra. Se trata del módulo educativo para el nivel inicial Claracuta, el cual se constituye en el módulo Nº 205 que se ha ejecutado en la gestión del alcalde Percy Fernández y de la alcaldesa interina Angélica Sosa.

Al moderno edificio educativo, que podrá albergar a 320 alumnos, se puede llegar por la avenida Claracuta, donde también ha sido construido otro módulo, pero para los niveles de primaria y de secundaria, con lo que se tiene cubierta la necesidad para los tres niveles de educación de la zona.

La burgomaestre recordó junto a los vecinos las escuelas precarias de hace una década, ahora han sido convertidas en modernas infraestructuras, que brindan todas la condiciones para el correcto aprendizaje de los estudiantes.

“Quien no apuesta por la educación, no apuesta por el progreso, no apuesta por una juventud empoderada; nuestro alcalde Percy Fernández siempre apostó por la educación, transformando las escuelitas en modernos módulos educativos, que no tienen nada que envidiar a los colegios particulares. A los profesores les pido que cuiden a nuestros niños porque ellos son el futuro de la ciudad y del país, también les pido que cuiden esta hermosa obra. Felicidades queridos vecinos porque esas escuelitas de hace 10 años han quedado en el pasado”, expresó Sosa.

Actualmente en el distrito 5 se encuentran en funcionamiento 17 módulos educativos para los niveles inicial, primaria y secundaria, en sus diferentes turnos; hay también un edificio en ejecución y otros cinco módulos educativos contemplados para ser construidos en el POA 2021, con lo que serán 23 los módulos en esta zona de rápido crecimiento en la ciudad.

De los 3.468,68 metros cuadrados del terreno, se han construido 1.008,26 m2, donde hay seis aulas, una dirección, una secretaría, una enfermería, un depósito, un quiosco, un baño para dirección y dos baterías de baño.

En la parte de afuera hay un patio de recreación, un escenario abierto, un parque infantil con pasto sintético y con piso con material de amortiguación, y rampa de acceso; haciendo un total de 1.052 m2. El resto del terreno, es decir, 1.408,42 m2, corresponde a áreas verdes.

“Esta obra es también el resultado de los pedidos de los vecinos, que actuaron en coordinación con las áreas técnicas de la municipalidad, las que planificaron e idearon el mejor diseño de acuerdo para las edades entre 4 y 6 años, que serán los niños que pasarán clases en las aulas y que jugarán en los parques. Siempre voy a agradecer la oportunidad que me dio el mejor alcalde que ha tenido nuestra ciudad, el ingeniero Percy Fernández, para ser parte de su equipo de trabajo”, refirió Angélica Sosa.

El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra ha diseñado y ha construido los módulos para educación primaria, secundaria y de nivel inicial, así como para la educación técnica complementaria, de conformidad a la Ley de Educación.

En el municipio hay 215 módulos educativos en funcionamiento y 53 en proyecto, del total de 268 edificios escolares que, hasta 2025, se propuso ejecutar el alcalde Percy Fernández y el equipo creativo encabezado por Angélica Sosa.