Santa Cruz: Muerte de niña electrocutada desnuda condiciones insalubres y abandono

Fuente: eldia.com.bo

Una niña de 6 años murió ayer electrocutada y desnudo las condiciones insalubres y abandono en la que vivía junto a su hermano de 8 años.





El trágico incidente ocurrió en el barrio 26 de Marzo zona de la Urbanización Pentaguazú después que Yesenia aparentemente intentó enchufar un televisor y recibió la descarga que la fulmino en minutos.

Su vecina Lizeth Mamani, contó que encontró llorando a su hermano mayor (Ángel) en el patio de su vivienda y cuando le consultó que pasaba, este le contesto que su hermana estaba muerta y no respiraba. «Llame al 911 para que venga la Policía porque no podíamos entrar debido a que la puerta estaba con llave y me dejaron en espera», dijo la joven molesta.

Un joven vecino que transitaba por ese lugar fue inducido a que ingresara por la barda utilizando una escalera y fue quien confirmó que la niña se encontraba sin vida, por lo que llamaron a la Policía de Warnes.

Los vecinos enterados de la desgracia, se aglomeraron en la puerta del domicilio y denunciaron que los hermanos pasaban solos y encerrados en medio de la suciedad y abandono. Al momento de llegar el padre fue agredido y cuestionado del porque, dejaba solos a sus hijos.

Personal de la Policía trasladó ayer al progenitor hasta la Felcc para que declare ante el fiscal Edwin Jamachi quien debía analizar su grado de responsabilidad en la muerte de su hija.

La tía de los menores, Arminda Santos, relató que sus sobrinos estaban abandonados y ella en reiteradas ocasiones intentó cuidarnos pero el padre se oponía.

«Yo les alcanzaba comida desde la puerta y él (padre) en la noche llegaba a tratarme del porque yo los alimentaba, después ellos no querían comer lo que les cocinaba», dijo la mujer.

En relación al abandono del inmueble, señaló que en una ocasión junto a su hija limpiaron de maleza la casa pero el padre de sus sobrinos nunca más se preocupó en mantenerlo limpio. El padre se ganaba la vida vendiendo lavandina en el mercado de la zona, salía muy temprano y regresaba por la noche.

«A veces llegaba tomado a la casa pero no se podía decirle nada porque se molestaba. Su esposa falleció hace tres años de una enfermedad y dejó huérfanos a sus niños», indicó la familiar.

En el ingreso a sus ambientes se evidenció el abandono y suciedad en la que vivía la familia con la ropa en el suelo, comida malograda en una mesa y su cocina completamente sucia.

Fuente: Clave 300