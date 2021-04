Santos Quispe da por roto su pacto con Jallalla; Chui responde que sería ‘traición’

El gobernador electo de La Paz, Santos Quispe, recibió este miércoles su credencial y anunció que da por roto su pacto con la agrupación Jallalla, sin embargo, el líder de esa organización, Leopoldo Chui, manifestó que romper el convenio sería una traición a Felipe Quispe.

Quispe aclaró que tiene su propio partido, denominado Adelante Pueblo Unido (APU), y que Chui ya no puede hablar por su persona.

Acotó que el dirigente de Jallalla pretende tener un protagonismo similar a un “artista”, sin embargo, señaló que es un político que ya está “quemado” y no cumplió su parte del acuerdo.

“Desde el día que ya tengo el credencial ya nos hemos separado. Nada que ver él (Chui). Hasta ahí hemos culminado. Ya soy gobernador, se le ha dado sus asambleístas, él está como asambleísta. Ya he cumplido y él todavía no ha cumplido con mi persona, ha cambiado candidatos a dedo y no voy a tolerar. Hemos hecho un pacto y ese pacto ya se ha roto”, afirmó el hijo de “El Mallku”.

Por su parte, Leopoldo Chui afirmó que existe un acuerdo firmado con Santos Quispe, frente a notario de fe pública. Consideró que dejar de lado ese convenio sería “fatal” porque involucra a una autoridad electa, pero además sería una “traición” a Felipe Quispe, que era una persona coherente y agradecida.

Chui, que fue electo como asambleísta departamental, consideró que existe una confusión de parte de Santos Quispe el haber mencionado que se rompe el pacto. “Es un lapsus que le da a Santos por mucho trabajo”, agregó.

Pidió al gobernador electo que recapacite y anunció que tratará de resolver este disenso. Aclaró que hay un programa que fue presentado ante el Tribunal Electoral y que el mismo debe ser cumplido.