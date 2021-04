‘Save Ralph’, la campaña que pide terminar con las pruebas cosméticas en animales

Actualmente ya existen técnicas seguras para realizar pruebas en productos sin que esto signifique el sufrimiento de los animales, apunta Humane Society International.

 

Fuente del video: The Humane Society of the United States

Fuente: El Financiero

La campaña ‘Salva a Ralph’ llama a dejar de utilizar a animales para pruebas de productos de belleza. (Tomada de hsi.org)