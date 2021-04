Se confirma finalmente que Michael Keaton volverá como Batman en “The Flash”

The Wrap ha informado de que la agencia de Michael Keaton, ICM Partners, acaba de confirmar que el actor retomará su papel de Batman en The Flash, de Andy Muschietti, protagonizada por Ezra Miller. La película ha comenzado a rodarse hoy en Londres, tal y como ha revelado Muschietti en un post de Instagram en el que ha dado a conocer el logo oficial y el arranque de la película.

El mes pasado, Keaton habló con Deadline y encendió a los fanáticos al revelar que podría no aparecer en The Flash debido a preocupaciones personales de COVID-19 y a una agenda repleta, diciendo:

“Para serte sincero, ¿sabes qué es lo que más me preocupa de todo este asunto? Es el COVID”, dijo entonces Keaton. “Me preocupa más. Estoy más pendiente de la situación de COVID en el Reino Unido que de cualquier otra cosa. Eso lo determinará todo, y por eso estoy viviendo fuera de la ciudad aquí en 17 acres, alejándome de todo el mundo, porque el asunto del COVID me tiene realmente preocupado. Así que, eso es lo primero que hago con todos los proyectos. Lo miro y digo, ¿esta cosa me va a matar, literalmente? Y ya sabes, si no lo hace, entonces hablamos”.

Ahora parece que el actor está dispuesto a participar oficialmente en la película. Keaton apareció por primera vez como el Cruzado de la Capa en la película Batman de 1989, dirigida por Tim Burton, que cambió la forma de ver las películas de superhéroes a partir de ese momento y obtuvo un éxito financiero y de crítica para dar paso a los numerosos éxitos de taquilla de superhéroes que vendrían. El actor siguió la película en 1992 con la secuela dirigida por Burton, Batman Returns, pero optó por dejar el papel en la tercera película tras la salida de Burton, que trajo a Joel Schumacher.

También se ha anunciado hoy que Benjamin Wallfisch, el compositor que ha trabajado con Muschietti en las películas de It, compondrá la partitura de The Flash. Wallfisch ha compuesto anteriormente la partitura de El hombre invisible y la de la próxima película de Mortal Kombat.

En lo que respecta a The Flash, sabemos que la película de Muschietti se basa en el evento crossover del cómic de 2011, “Flashpoint”. En “Flashpoint”, el Barry Allen / The Flash de Miller correrá hacia atrás en el tiempo para evitar la muerte de su madre a manos del Reverse-Flash. Al hacerlo, Barry crea sin saberlo un universo alternativo, que ahora está protegido por la versión de 30 años de Batman de Keaton.

El estreno de The Flash está previsto para el 4 de noviembre de 2022, fecha en la que por fin veremos el regreso de Michael Keaton como Batman.