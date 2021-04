Sedes Tarija: Cercado necesita por lo menos 80.000 vacunas contra el Covid-19

RUBÉN MONTAÑO V

El Gobierno Nacional está teniendo problemas para comprar las dosis, por la falta de coordinación con los proveedores

Fuente: ElPeriódico

La pasada semana inició la tercera etapa de vacunación contra el Covid-19 en Tarija, pero debido a que sólo el Gobierno Nacional destinó 11.000 dosis para el departamento, las vacunas fueron distribuidas en las provincias. A raíz de esto, el Servicio Departamental de Salud (SEDES), anunció que el municipio de Cercado necesita por lo menos 80.000 vacunas.

La responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Virginia Cazón, informó que la campaña para suministrar el medicamento por ahora no se realizará en la capital, pues las dosis no fueron suficientes.

“Las vacunas que llegaron son la del mecanismo COVAX y esta no necesita estar bajo una temperatura fría, por está razón vimos conveniente reforzar las campañas en las provincias, priorizando los municipios fronterizos”, mencionó.

Asimismo, Cazón manifestó que Cercado necesita aproximadamente 80.000 dosis, para continuar con la tercera etapa de vacunación a las personas mayores de 60 años, con o sin patologías.

“Esperemos que el Gobierno Nacional, adquiera las vacunas cuanto antes, pues tenemos entendido que se está complicando la compra de los proveedores”, refirió.