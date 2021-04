Serie Samsung Galaxy Book Pro: Computación móvil para el mundo conectado

Las nuevas Samsung Galaxy Book Pro y Galaxy Book Pro 360 remodelan el PC para los consumidores que priorizan los dispositivos móviles, combinando conectividad de próxima generación, diseño ultra portátil y rendimiento elevado.

Samsung presentó hoy los Galaxy Book Pro y Galaxy Book Pro 360 como la nueva generación de dispositivos de computadores móviles que combinan un rendimiento potente con el ADN móvil de un teléfono inteligente Samsung Galaxy. Basado en el ecosistema Galaxy perfeccionado, Galaxy Book Pro y Book Pro 360 funcionan de forma continua con tus otros dispositivos de IoT y Galaxy, haciendo que el flujo de trabajo y el entretenimiento en todos los dispositivos sean más fluidos y, así, faciliten la vida. Como elemento básico de la serie Galaxy Book Pro, Samsung ha adoptado la colaboración abierta, trabajando con los socios líderes de la industria, Intel y Microsoft, para la creación de un nuevo enfoque para la computación móvil, en lo cual los teléfonos inteligentes y las PCs funcionan juntos sin problemas en todos los sistemas operativos y nunca sacrifican el rendimiento por la portabilidad.

“En Samsung, hemos sido pioneros en innumerables experiencias móviles emocionantes: nuevo hardware, software y nuevas formas de ayudarle a mantenerse conectado y de brindarle la libertad de vivir su vida al máximo”, dijo el Dr. TM Roh, Presidente y Líder de los Negocios de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics. “La nueva serie Galaxy Book Pro ofrece verdadera computación móvil para el mundo conectado, lo que permite una portabilidad ultraligera pero poderosa, una conectividad ilimitada y una ventana a su ecosistema Galaxy más amplio”.

La serie Galaxy Book Pro está hecha a la medida para el mundo de múltiples dispositivos de hoy, respaldada por un vasto ecosistema de dispositivos y servicios conectados que elevan su productividad, creatividad y entretenimiento.

Inspiradas en el diseño móvil, creadas para las rutinas modernas

Galaxy Book Pro 360 y Galaxy Book Pro han sido diseñadas en torno a las necesidades y rutinas de los usuarios modernos que priorizan los dispositivos móviles, proyectadas para hacer que su experiencia diaria sea más simple, fluida e intuitiva que nunca. Estos PCs son los Galaxy Books más móviles de Samsung hasta el momento, con Galaxy Book Pro de 13 pulgadas pesando solo 0,87kg[1] y midiendo solo 11.2mm de grosor – sin necesidad de hacer concesiones al colocarla en una bolsa o mochila. La compacidad tampoco se obtiene a expensas de la durabilidad. Son construidas con grado militar de durabilidad[2] con aluminio de la serie 6000[3], la misma aleación en la que confían los principales fabricantes aeroespaciales de todo el mundo.

La duración de la batería es crucial para la movilidad con la batería de larga duración, rara vez tendrás que preocuparte por pausar la tarea que tienes entre manos para localizar un enchufe. Pero si necesitas cargar el dispositivo en un apuro, la serie Galaxy Book Pro admite Fast Charging (carga rápida) de 65W, por lo que puedes cargarlo rápidamente con un adaptador USB Tipo-C.

Experiencias de entretenimiento inmersivo con Super AMOLED

Estos son los primeros PCs con Windows de Samsung con pantallas Super AMOLED[7], lo que significa que esta tecnología líder ahora está disponible en toda la cartera de dispositivos móviles – desde relojes y teléfonos inteligentes hasta tablets y PCs. La pantalla cuenta con la certificación Eye Care de SGS[8] y emite menos luz azul que la pantalla LCD estándar, ayudando a que sus ojos se mantengan descansados mientras haces maratón de tu contenido favorito después del trabajo. Intelligent Color Engine (Motor de color inteligente) ajustará automáticamente su espacio de color en función de la tarea en cuestión[9].

Todo ese hermoso contenido se complementa con un sonido nítido de los altavoces AKG. Al encender Dolby Atmos, puede experimentar un sonido aún más inmersivo.

Más productividad y menos interrupciones con hardware de alto rendimiento

La serie Galaxy Book Pro es impulsada por hardware de próxima generación, que incluye un procesador Intel® Core™ de 11ª generación y gráficos Intel® Iris® Xe. La serie Galaxy Book Pro es verificada para la plataforma Intel® Evo™, lo que significa un equilibrio de energía líder en la industria, gráficos inmersivos, conectividad siempre activa y batería de larga duración. Intelligent Performance Manager (Gestor de rendimiento inteligente) también se adapta hábilmente a la posición, al entorno y a la carga del sistema de tu computador.

“Intel y Samsung han reunido lo mejor de las experiencias de PC y teléfonos inteligentes al combinar nuestra experiencia única e invertir conjuntamente miles de horas de ingeniería en estas Galaxy Books de próxima generación“, dijo Gregory M. Bryant, Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General del Grupo de Computación del Cliente en Intel. “Las nuevas Galaxy Books tienen los diseños Intel Evo de 13 y 15 pulgadas más delgados de todos los tiempos y cumplen las promesas de Evo de capacidad de respuesta, activación instantánea y batería de larga duración. También ofrecen habilitación Bluetooth personalizada y conectividad líder en la industria, incluidas las funciones 5G y Wi-Fi 6E”.

La serie Galaxy Book Pro está repleta de funciones que perfeccionan el rendimiento y que hacen que el trabajo diario sea más productivo y agradable. El teclado Pro rediseñado incluye un mecanismo de tijera que aumenta su velocidad y comodidad con teclas anchas y cúpulas de goma, proporcionando una longitud de recorrido satisfactoria de 1mm en casi silencio.El software Quick Search (Busca Rápida) permite la búsqueda de documentos rápidamente mediante palabras clave para que dedique menos tiempo explorando sus carpetas.

Con el Studio mode (modo Studio), puede disfrutar de entornos de videollamadas que le ayudan a parecer como prefiera, independientemente de su configuración. Combinado con Intelligent Noise Cancelling (Cancelación Inteligente de Ruido), que elimina el ruido ambiental de tu micrófono, serás visto y escuchado con claridad. Con Screen Recorder (Grabador de Pantalla) y Samsung Studio Plus, también puedes crear el próximo tutorial de juego viral grabando su pantalla en combinación con su voz y puliendo su video con herramientas de edición sencillas.

Galaxy Book Pro 360 viene con un S Pen[11] actualizado directamente en la caja – ahora 2.5 veces más grueso[12] para una experiencia de escritura más realista. Esta herramienta favorita de los usuarios es ideal para tomar notas durante reuniones o clases importantes, o para liberar la creatividad cuando no se está trabajando. Dibuja libremente en Clip Studio Paint[13] precargado, que ofrece opciones de pincel de estilo profesional que imitan creaciones del mundo real, o crea videos de time-lapse de tu último dibujo y compártelos con una comunidad de creadores con PENUP.

El centro de tu ecosistema móvil

Haz más y ahorra tiempo mientras tus ecosistemas Galaxy funcionan mejor juntos gracias a la estrecha colaboración de Samsung con Microsoft.

“Estamos entusiasmados de dar el siguiente paso adelante en nuestra asociación con Samsung”, dijo Panos Panay, Chief Product Officer de Microsoft. “Esta emocionante cartera de PC con Windows se basa en la fortaleza de Samsung en dispositivos y soluciones altamente móviles y conectados. Juntos, estamos integrando Windows aún más profundamente dentro del ecosistema Galaxy para que creemos experiencias que sean simples, fluidas e impresionantes. Me enorgullece que trabajemos juntos para ayudar que nuestros clientes se mantengan conectados, sean más productivos, más creativos y descubran nuevas posibilidades con Samsung y Microsoft”.

La serie Galaxy Book Pro funciona sin esfuerzo con tus otros dispositivos Galaxy para aumentar la productividad y la eficiencia. La Second screen (segunda pantalla)[14] permite expandir tu pantalla en tu Galaxy Tab para facilitar las multitareas y perfeccionar la productividad con los modos Duplicate (Duplicar) y Extend (Extender). Con la integración de Link to Windows y Your Phone de Microsoft [15], mantén tu flujo respondiendo llamadas, revisando notificaciones, accediendo a fotos y mensajes y ejecutando hasta cinco aplicaciones simultáneamente desde tu teléfono inteligente directamente en tu escritorio – todo a la vez[16].

Los dispositivos Galaxy ahora están más conectados dentro del ecosistema. Easy Bluetooth[17] (Bluetooth sencillo) conecta tus Galaxy Buds a tu serie Galaxy Book Pro inmediatamente para que no tengas que cambiar la configuración de Bluetooth entre dispositivos. Con Galaxy Book Smart Switch[18], transfiere rápidamente tus fotos, películas, archivos, aplicaciones e incluso configuraciones favoritas desde tu PC existente con Windows a tu serie Galaxy Book Pro para que puedas volver a crear y conectarte más rápido. Quick Share[19] para la serie Galaxy Book Pro permite compartir contenido entre tus dispositivos Galaxy o con compañeros de clase y de trabajo con solo unos pocos clics. Simplemente arrastra y suelta varios archivos y contenidos entre su Galaxy Book y tu teléfono inteligente Galaxy con una transferencia casi instantánea.