«Si no se presiona, Bolívar ganará sufriendo»

Fuente: paginasiete.bo

Sergio apaza director técnico

Vimos que ayer se presentó la misma propuesta de Bolívar, con un fútbol elaborado, de toque y eso va un poquito a contramano de lo que es el libreto de jugar en la altura, porque no tiene dinámica ni cambio de ritmo.

Si bien es cierto que cuando ataca la Academia deja tres jugadores atrás: Granell, Gutiérrez y Guitián. Delante de ellos está Justiniano, que a veces va al ataque . Por una banda corre Bejarano, por la otra Fernández; García y Saavedra un poco libres y Sadiku como delantero. Ahí no entiendo la función de Rodríguez, porque no tiene la característica de jugar como un enganche.

Bolívar no tiene desmarques, ni de ruptura ni de apoyo, y sin ello no se genera espacios, no genera situaciones, no hay cambio de ritmo. García gambetea cuando no debe hacerlo y pierde la pelota, por eso el celeste no puede.

Llega el gol al final del primer tiempo tras un centro y una jugada individual, eso cambia el partido porque el segundo tiempo Arsenal, un rival ordenado pero flojito, sale a proponer, pero solo exigió a Cordano en un tiro libre y el gol.

Al salir el equipo argentino da más espacios a la Academia, la que genera algo más con el ingreso de Miranda, tuvo más opciones, llega el segundo gol en una noche inspirada de Fernández y en la que Saavedra se reencontró con el gol.

Después del segundo tanto el equipo celeste cierra el partido, ya no suben todos, sólo ataca con tres y Arsenal logró descontar. Si lo hacía antes la hubiera pasado mal el equipo local.

Bolívar juega a contramano de lo que dice el manual de jugar en la altura, porque no tiene dinámica, no presiona, no fatiga al rival y no lo somete a cansancio. Boca Juniors y Arsenal se fueron tranquilos y tendrían que sentir la altura.

Me da la sensación de que Bolívar puede pasarlo mal con jugadores de mayor jerarquía.

La Academia no juega como la gente quiere, si bien se ganó, tardará el consolidar la forma de jugar, pero si no se presiona, se ganará sufriendo.