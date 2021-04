Sirmes dice que el Ministro de Salud debería renunciar: ‘está llevando a la desgracia a nuestro pueblo’

Fuente: erbol.com.bo

El Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) de La Paz, a través de su ejecutivo Fernando Romero, planteó que el ministro de Salud, Jeyson Auza, renunciaría al cargo si tuviera dignidad, porque considera que ha llevado al país a una situación de desgracia con la falta de insumos, medicamentos y ahora vacunas para combatir la pandemia.

“Bolivia en el Día Mundial de la Salud, vive la peor desgracia de su historia. Hay un Ministro de Salud que prioriza una agenda política por encima de una agenda de salud”, afirmó el dirigente.

Romero lamentó que con la gestión de Auza no se ha podido siquiera vacunar a las personas de la tercera edad, pero además hay carencia de medicamentos e insumos. Señaló que existen médicos para ser contratados, pero no hay ítems.

Asimismo, tampoco se ha ampliado la capacidad de camas de internación ni se logró implementar una central de oxígeno en el Hospital de Clínicas.

Dijo que Auza no merece ser Ministro. “Es una persona totalmente inepta, totalmente descalificada y está llevando a la desgracia a nuestro pueblo”, agregó.

El dirigente manifestó que el Ministro de Salud tiene todas facilidades para realizar su trabajo, pero de no hacerlo debe irse a su casa.

“Si tuviera dignidad, si tuviera algo de estima, algo de orgullo, él renunciaría. Este señor no tiene la capacidad, no tiene la voluntad, no tiene nada para estar ahí, Las muertes que haya en Bolivia de aquí en adelante son culpa de él: tienen nombre y apellido, Jeyson Auza”, sostuvo.

Fernando Romero que las autoridades del Gobierno son buenas para perseguir, amenazar y amedrentar, pero son lo peor para trabajar en el tema de salud.