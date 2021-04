Socióloga pide ver el feminicidio como un proceso y no como un suceso

El feminicidio no debe ser tomado como un suceso, sino como un proceso que tiene antecedentes previos de violencia que pueden presentar detalles que deben ser percibidas por la sociedad para ser evitadas, así lo explica la socióloga Yalila Casanovas.

Las circunstancias por las que un hombre puede llegar a cometer este tipo de acciones se puede dar porque «dentro de nuestra estructura mental y la cultura, está el adueñamiento de parte del hombre hacia la mujer».

Recomendó que lo primero que se tiene que hacer es apartar a la persona agresiva y como segundo paso es primordial proteger a la víctima.

La profesional también observa que hay hombres que «se van adueñando de esa persona» con pequeñas acciones y apoderándose de tu voluntad cuando te dicen cosas como no quiero que te vistas así, no quiero que veas a tus amistades, no quiero que salgas, etc», dijo Casanovas.

Remarcó que mientras la persona cede a estos pedidos no hay problema, pero cuando ella reacciona y se niega o cuestiona la intensidad de la violencia va subiendo.

«La mayor parte de los feminicidios ocurre cuando se da una situación de tensión en la pareja y hay una persona que no quiere estar con la otra persona. Es ahí cuando se da el hecho de decir, tu vida me pertenece y por lo tanto yo la tomo. El feminicidio se puede prevenir y mucho tiene que ver la sociedad», enfatizó la profesional.