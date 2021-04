Sony sin plataforma streaming le da permiso a Netflix para que estrene estas películas

La pandemia ha hecho que la industria cinematográfica encuentre nuevas entretejías de comercialización y estreno de cada proyecto. En el caso de los estudios cinematográficos, a la opción de plataformas streaming han sido la más viables.

. Actualmente, casi todas las distribuidoras cuentan con su propia plataforma de ‘streaming’, pero otras todavía no. Esto último es lo que le ocurre a Sony Pictures. Por eso, el estudio ha decidido aliarse con Netflix para poder estrenar sus películas en digital.

Según informa THR, Sony ha firmado un acuerdo de más de un año con Netflix mediante el que la plataforma de ‘streaming’ de la gran ene incluirá en su catálogo las películas que el estudio estrene en cines a partir del año 2022. De esta forma, títulos como Morbius, Uncharted y Spider-Man: Un nuevo universo 2 llegarán a Netflix tras su paso por la cartelera. No ocurrirá así con Spider-Man: No Way Home, la tercera entrega sobre el Hombre Araña de Marvel Studios protagonizada por Tom Holland y que planea aterrizar en la cartelera el 17 de diciembre.

Normalmente, suelen pasar unos 18 meses entre el estreno en cines de una película y su llegada a una plataforma de ‘streaming’. No obstante, debido a la pandemia, esa ventana podría reducirse.

Morbius, la película de Daniel Espinosa con Jared Leto en el papel del personaje de Marvel Michael Morbius, se estrena en cines el 21 de enero de 2022. Uncharted, la adaptación cinematográfica de la saga de videojuegos de Naughty Dog protagonizada por Tom Holland, llegará a la cartelera el 11 de febrero de 2022. En cuanto a la secuela de Spider-Man: Un nuevo universo, la fecha es el 8 de abril de 2022.

Pero el acuerdo no solo se reduce a esto. Gracias a él, Netflix también se compromete a financiar una serie de películas de Sony que el estudio planea hacer exclusivamente para plataformas de ‘streaming’.

“En Sony Pictures producimos algunos de los ‘blockbusters’ más grandes y las películas más creativas y originales de la industria. Este emocionante acuerdo demuestra la importancia de ese contenido para nuestros socios de distribución a medida que aumentan su audiencia y ofrecen el mejor entretenimiento”, ha declarado en un comunicado el presidente de distribución mundial de Sony Pictures Keith Le Goy.

“Esto no solo nos permite llevar su impresionante lista de queridas franquicias cinematográficas y nuevas IP a Netflix en los Estados Unidos, también establece una nueva fuente de películas de estreno para los amantes de películas de Netflix en todo el mundo”, añade Scott Stuber, el director de películas originales de Netflix.

Este acuerdo es importante para Netflix. Sobre todo por lo que hemos mencionado anteriormente: los estudios de cine ya cuentan, casi todos, con su propia plataforma de ‘streaming’.