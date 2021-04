Suspenden por tercera vez audiencia de Rivas y lo mantienen detenido de manera ilegal

El abogado de Rivas dijo que la audiencia estaba programada para las 14.00, pero 24 horas antes se dispuso cambiar esa hora, sin brindar información oficial ni enviar el link para ingresar a la sala virtual.

El Juzgado Primero Anticorrupción de La Paz suspendió por tercera vez la audiencia de cesación a la detención preventiva del exdirector de Migración, Marcel Rivas, quien permanecerá recluido en la cárcel de San Pedro, pese a que ya cumplió con la disposición judicial de cuatro meses de detención preventiva, informó el abogado Karlo Brito.

Brito, abogado de Rivas, denunció que la audiencia estaba programada para las 14.00 de hoy, pero de manera extraña, 24 horas antes de lo fijado, cambiaron el horario para las 11.00 am sin informar de manera oficial, ni poner a conocimiento de las autoridades del penal de San Pedro, tampoco enviaron el link para asistir a la audiencia virtual.

“Parece que no existe voluntad de poder realizar esta audiencia, se ha convocado a las 11.00 am donde, por supuesto, no estaba mi defendido, porque los del penal de San Pedro no tenían conocimiento (de la modificación del horario) y no le han habilitado la sala virtual. Esto es otra vez un abuso, otra forma de evadir llevar a cabo la audiencia”, refirió el abogado.

Explicó que es importante esta audiencia porque ahí debe aplicarse la norma y dejar que el exdirector de Migración asuma defensa en libertad, luego que éste ya cumplió con los cuatro meses de detención preventiva.

El jurista indicó que es la tercera suspensión en dos semanas; la primera fue por incumplimiento del Ministerio Público, la segunda por ausencia del Ministerio de Gobierno y ahora por un repentino cambio de horario sin hacer conocer a todas las partes.

“Ya no sé qué pensar porque la actitud es absolutamente reprochable (…) Esto vulnera sus derechos, de manera injustificada le van posponiendo estas audiencias”, manifestó.

Acotó que tampoco se conoce si hay una programación de nueva audiencia para tratar este tema. Para el jurista, Rivas ya cumplió con el tiempo de detención y lo que corresponde ahora es que asuma defensa en libertad.

El exdirector de Migración fue imputado por los presuntos delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes porque habría facilitado la salida de los exministros de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, en noviembre de 2020.