Tarija con poco que celebrar pero con la mirada en la coordinación con el nivel central

Ivone Juárez / La Paz

El departamento de Tarija conmemora hoy los 204 años de su grito libertario de 1817. Sus nuevas autoridades departamentales y municipales, que tomarán posesión este 3 de mayo, señalan que la región, como en los últimos seis años, recibe este nuevo 15 de abril sumida en una profunda crisis económica, a la que se suma la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Consideran que la región no tiene mucho que celebrar, pero ratifican su compromiso de trabajar para sacarla de la crisis en coordinación con el Gobierno.

Mientras el gobernador electo, Óscar Montes, recuerda que la Constitución Política del Estado y la ley marco de autonomías, entre otras, establecen la obligación que tiene el nivel central de coordinar con los niveles regionales, el alcalde electo, Johnny Torres, afirma que hoy mismo, en persona, intentará pedir una audiencia al presidente Luis Arce, cuya presencia está anunciada en los actos protocolares por la efeméride tarijeña. Esto, pese a que durante la campaña electoral por las subnacionales, Arce advirtió que sería difícil para el nivel central ayudar a las regiones, “si no tenemos autoridades con las que se pueda coordinar”, en referencia a los opositores.

“Podemos coordinar con el Presidente, con los ministros, como mandan la Constitución, las leyes y hasta las normas de urbanidad, porque es necesario, porque no sólo Tarija, Bolivia está ingresando a una crisis bastante dura”, afirmó Montes.

“Aprovecharé que mañana (hoy) el presidente Luis Arce estará en Tarija e intentaré pedirle una audiencia”, sostuvo Torres.

Ambas autoridades señalan que el tema principal en torno al que se debe coordinar con el Gobierno es la pandemia. Inmediatamente está la crisis económica en la que está sumida la región después de la bonanza de la que disfrutó por casi 10 años. Consideran que para empezar de nuevo, Tarija debe volver la mirada hacia atrás, a las décadas de los años 80 y 90, antes del gas, cuando con sus potencialidades naturales y la de su gente se posicionó entre las primeras economías de Bolivia, pero ante todo, porque entonces su gente, los tarijeños, se sentían felices. “Éramos felices en Tarija, el único lugar donde la gente decía que era feliz. Debemos volver a ese momento”, dice Montes.

El gobernador y el alcalde electo tarijeños conversaron con Página Siete.

Óscar Montes, gobernador electo de Tarija

“Podemos coordinar con nivel central, es necesario”

Óscar Montes, el gobernador electo de Tarija, tomará posesión de su cargo el 3 de mayo.

Foto:Óscar Montes

¿Cómo encuentra en este nuevo aniversario a Tarija?

Desde 2015, cada 15 de abril nos encuentra sufriendo una crisis financiera que lamentablemente no hacemos casi nada por superarla.

¿Cuáles son las primeras acciones que asumirá?

La primera semana que nos posesionen convocaremos al sector salud en sus cuatro niveles para ordenar el sector. Es obvio que el tema de las vacunas será lo central.

¿Hizo algunas gestiones para adquirir vacunas?

No, porque no corresponde, todavía hay un gobernador en gestión; cuando yo asuma haré todas las gestiones que estén a mi alcance.

¿En qué condiciones recibe la gobernación?

No tiene recursos ni para pagar sueldos, hay una huelga del sector salud que no recibe sueldos y una solicitud de pago de los medios de comunicación por deudas desde 2018. Si se le debe a la prensa, qué será a otros sectores. Calculamos que a las empresas constructoras, por ejemplo, se les adeuda más de 800 millones de bolivianos. Se tiene una deuda interna muy grande; desde 2015 la gobernación vive de créditos de la banca privada y de la banca estatal, sobre todo del FNDR.

¿Cuánto recibió Tarija por el gas y a dónde fue ese dinero?

El monto está alrededor de los 30.000 millones de bolivianos que fueron gastados en cuatro grandes sectores: primero, gastamos mucho dinero en el funcionamiento de nuestro sistema autonómico, más de 740 millones de bolivianos; segundo, asumimos las responsabilidades del Gobierno central en materia de caminos, redes eléctricas, salud, educación y otros; tercero, invertimos en obras sobredimensionadas, muy costosas y muchas están paradas; cuarto, vivimos de la deuda desde hace seis años.

Evidentemente Tarija recibió muchos recursos económicos, pero no hubo un plan para ejecutar los gastos en inversiones.

¿Qué le hace falta a Tarija para despegar?, ¿qué necesita?

Dejar la confrontación. La crisis política, el haber estado confrontados constantemente, el gobernador con la asamblea, con los alcaldes; éstos con los subgobernadores; el Chaco con Tarija; Tarija contra el Gobierno nacional nos hizo daño. Pero tenemos que comenzar a reconstruir todo el aparato productivo. Habrá que volcar la mirada a la estructura productiva que teníamos antes del gas, que está ligada a los recursos naturales, posición geográfica, a la calidez de su gente, el turismo y la venta de servicios. En los 80 y 90 teníamos una economía que estaba entre las mejores del país, con uno de los mejores indicadores económicos y sociales del país, y éramos felices en Tarija, el único lugar donde la gente decía que era feliz. Debemos volver a ese momento.

¿A qué considera la derrota del MAS en Tarija?

No soy quien tendría que analizar qué le pasó al MAS. Sólo sé que pusieron toda la carne en el asador; no sólo el Presidente y el expresidente Evo Morales; estuvieron por aquí ministros y hubo y hay propaganda de todos los ministerios en los medios. Pero Tarija votó por la democracia, por la autonomía, por el respeto a la reserva de Tariquía, por un plan autónomo para salir de la crisis.

¿Qué efecto causó la advertencia del Presidente de que no llegarían vacunas a la oligarquía tarijeña?

Considero que se trató de un exabrupto al calor de un discurso de campaña. Espero sinceramente que no sea la forma de pensar de nuestro Presidente y espero que no sea la línea ideológica discriminar a la gente porque no sea pobre; me parece delicado lo ocurrido y espero que en su llegada a Tarija el Presidente pueda dar una explicación.

El Presidente también advirtió que será difícil coordinar con autoridades de la oposición.

El Presidente es de todos los bolivianos y está en la obligación constitucional de coordinar con todas las autoridades; esto establece también la ley marco de autonomías. Yo creo que podemos coordinar con el Presidente, con los ministros, como mandan la Constitución, las leyes y hasta las normas de urbanidad, porque es necesario; no sólo Tarija, Bolivia está ingresando a una crisis bastante dura.

¿Usted será gobernador de todos en Tarija?

Sin duda. Fui alcalde de Tarija por 15 años y siempre gané por más del 50% y hemos gobernado para todos. El día que nos posesionemos haremos un acto público para guardar nuestras banderas político- partidarias y sacarlas las próximas elecciones. Los próximos cinco años la rojo blanco será la única bandera de los tarijeños.

Jhonny Torres, alcalde electo de Tarija

“Mañana (hoy) le pediré audiencia al presidente Arce”

Jhonny Torres es el alcalde electo de la ciudad de Tarija, tomará posesión el 3 de mayo.

Foto:Jhonny Torres

En días asumirá la alcaldía, ¿cuáles son las prioridades que atenderá?

Agua potable y para ello estamos implementando un programa de empleo de emergencia. Así atenderemos otra prioridad urgente en Tarija: el empleo. Por ejemplo, si hacemos un proyecto de alcantarillado en un determinado barrio, será la misma gente del barrio la que trabaje. Dotaremos de unas plantas de minilosetas; yo, con mi patrimonio, no con dinero de la alcaldía, me fiaré las losetas, para que los que las adquieran, las paguen con lo que les comprará el municipio. Para la creación de empleo también apelaremos al turismo, para eso pediré al Concejo Municipal que la primera ley que apruebe sea la de asociación pública-privada. Así dotaremos espacio, terrenos -20 y 30 años- para que se construyan todos tipo de emprendimientos. No gastaremos dinero del municipio, éste vendrá de manos privadas. Invito a todos los empresarios del país a invertir en la región; no les haremos competencia, los apoyaremos.

Otra prioridad es la escolaridad. Tenemos que tomar la decisión de regresar o no a clases presenciales en el área rural, donde ya se dieron la manera de hacerlo, desde la alcaldía los apoyaremos; y en el área concentrada, si no volvemos por lo menos a clases semipresenciales, apretaremos fuerte en la digitalización y la educación a distancia.

Otra prioridad es controlar la pandemia lo mejor que se pueda. La primera acción es continuar con la distribución de la Ivermectina; la segunda, pediré al presidente Arce una audiencia urgente para ver el tema de las vacunas, si queremos parar la pandemia, tenemos que vacunar, sólo que debido a la normativa actual no se nos permite a las gobiernos municipales tomar acciones. Enviamos cartas a los laboratorios para que nos indiquen cómo comenzamos la negociación, los precios; también enviamos cartas al Gobierno para que nos indique qué normas nos permiten hacer las gestiones, si podemos licitar o hacer compras directas.

También tenemos que atender de manera urgente la digitalización de la alcaldía.

El Presidente dijo que será difícil coordinar con opositores

Aprovecharé que mañana (hoy) el presidente Luis Arce estará en Tarija e intentaré pedirle una audiencia.

A qué atribuye que el oficialismo hubiese perdido en Tarija

No quiero referirme sólo al oficialismo, sino a todas las candidaturas, y sin dar nombres: no ganan porque no tienen cercanía con la gente. En cada elección aparecen candidatos que la gente no conoce, que la gente sabe que no tienen conocimiento de sus problemas. Las personas necesitan votar por alguien que conoce, que siente que se interesa por sus problemas, que le dé respuesta a cualquiera de sus pesadillas. Y en estas elecciones se puso a la gente entre dos caminos: entre el centralismo y el socialismo y entre la democracia y la autonomía; y la gente eligió. Pero también el electorado emitió una instrucción que dice: “No te confundas, voté por Óscar Montes y por Jhonny Torres para que suban a la balanza y hagan un equilibro con el Gobierno; no queremos a nadie como un todopoderoso, ni a un gobierno todopoderoso ni a ustedes todopoderosos; queremos que trabajen, no queremos que hagan otro Conalde y le declaren la guerra al gobierno y en esa guerra pierdan siempre los más débiles; queremos que coordinen, que el digan al presidente Arce que somos parte del país y que necesitamos que el Gobierno nacional ponga su parte aquí ”. Por eso, como dije al principio, le pediré una audiencia al Presidente para contarle los problemas que tenemos y pedirle trabajar juntos.

¿ Si el Presidente no acepta la audiencia con usted?

Puedo recibir todos los desplantes del mundo, no soy una quinceañera. Considero que las declaraciones que hizo el Presidente son aforismos y estoy seguro que a la hora de hacer gestión podremos coordinar.

¿Cómo recibe la alcaldía?

Financieramente recibimos un municipio con mucho menos recaudación de ingresos, tenemos un presupuesto actual de unos 600 millones de bolivianos, de haber recibido 1.300 bolivianos hasta 2014; esto implica que debemos ser más eficientes en cuanto a recaudaciones propias, pero, al mismo tiempo, lograr ser un municipio que la gente sienta que lo ayuda; no sólo que le cobra impuestos, sino que está listo para ayudarlo, orientarlo y darle un espaldarazo si quiere poner una empresa o una tienda de abarrotes, aquí estamos.