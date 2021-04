Teleférico pide a tiktoker que grabó video en una cabina que se presente en sus oficinas

Después de recibir críticas por su acciones, la tiktoker se disculpó en un video, pero solo lo hizo por quitarse el barbijo en la cabina, no por haber incumplido la regla de la empresa de no estar de pie cuando la cabina está en movimiento. Marquez aseguró que solo se quitó el barbijo por ese momento, para el video, y que lamenta haber faltado el respeto a sus «hermanos bolivianos» y que se siente arrepentida. A pesar de su disculpa, la joven no mencionó el hecho de que incumplió las reglas de la empresa estatal.

Mi Teleférico prohibió, desde un principio, que los pasajeros estén de pie en las cabinas cuando estas se encuentran en movimiento. Posteriormente, después de muchas personas empezaran a hacer bailes de Tik Tok en las cabinas, la empresa ratificó la prohibición de bailar en las mismas, ya que «esta conducta pone en riesgo la seguridad operacional del transporte urbano por cable».