Testigo clave revela que Sarah y Dagner se dejaron caer

El testimonio del testigo clave que presenció la caída de Sarah Arauco y Dagner Rojas permite reconstruir los últimos momentos de la joven pareja que falleció el martes por la mañana luego de que cayeron del piso 12 de un edificio en pleno centro cruceño.

El testigo, que visitaba a su novia que vivía en el piso que estaba por encima del departamento donde sucedieron los hechos, señala que a la hora del suceso escucharon unos gritos y vieron como una mujer colgaba de la ventana.

“Escuchamos gritos por lo que nos asomamos a la ventana, donde observamos a la chica siendo sostenida por él (Dagner) de ambos brazos y estaba colgando, ella no se veía bien si estaba sujetándose de la ventana ya que no hacía ningún esfuerzo por sostenerse, de igual manera el muchacho no decía nada, ambos callados”, relata el testigo.

El hombre luego fue a ayudar y bajó hasta el departamento encontrando la puerta abierta pero, cuando llegó, Sarah ya había caído.

“Vi que el joven estaba con todo el cuerpo afuera sentado sobre el pretil de la ventana, me acerqué diciéndole tranquilo, él me vio lloroso y nervioso y en shock y llegué a agarrarlo de la muñeca cuándo él se dejaba caer y lo sostuve por un momento cuando llegó el guardia conserje me ayudó a sostenerlo, pero no teníamos la fuerza necesaria para sostenerlo, pero resbalando ya que solo lo tenía de lo último de la mano y al parecer él llegó a tocar la ventana de abajo él quiso sostenerse un momento, le dije que se apoye en ella, pero él no pudo y al parecer se resignó y se dejó caer”, agrega.

La novia del testigo, dueña del departamento, también testificó y relató qué vio al momento de que se dieron cuenta que Sarah estaba por caer.

“Ella estaba colgada y él la agarraba de ambos brazos, pero ella no estaba gritando ni forcejeando ni nada y nosotros hablamos y ella nos escucha y sube la mirada y no dice nada, entonces mi novio sale corriendo me dice voy a ir a ayudarlos y en eso lo cerré la ventana porque me dio miedo”, dice la testigo.