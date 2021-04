The Strongest: El Tigre celebra 113 años entre pedidos de unidad y distinción a Arce

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

The Strongest celebró ayer sus 113 años de vida institucional con una serie de actos y el pedido de unidad para que la institución salga adelante. Participaron autoridades, como el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, y el alcalde saliente de La Paz, Luis Revilla. Ambos fueron distinguidos.

La jornada atigrada inició con la entrega de una ofrenda floral en Plaza Murillo, donde estuvieron presentes miembros del actual directorio encabezado por Ronald Crespo.

“Nos falta unión, que entre todos podamos salir adelante, porque las divisiones nos perjudican y no hacen eco de la historia que tiene el club. No es el momento de estar divididos en bandos, eso no es The Strongest, eso no es lo que marca la historia del club, como nos enseñó nuestro presidente Rafael Mendoza Castellón”, manifestó el dirigente.

Luego se realizó una misa en la Catedral Metropolitana, a la que asistieron miembros del directorio, como los vicepresidentes Verónica Palenque y Saúl Nina, además del director Javier Hinojosa y la expresidenta Inés Quispe viuda de Salinas.

“La unidad es lo que nos caracteriza… Tenemos que seguir adelante como stronguistas de corazón. A pesar de que dejamos el puesto, no podíamos dejar de asistir a la misa del Tigre”, señaló.

En tanto, Nina destacó que la institución está de fiesta y que se tiene que recordar todo lo que hicieron los directivos, como Rafael Mendoza Castellón y César Salinas, e hinchas como Raúl Chupa Riveros.

Palenque entrega una distinción a la Policía.

“Tiene que primar la unidad de los stronguistas. Cada día estamos más fortalecidos”, apuntó el vicepresidente.

A través de un video también se manifestó el expresidente Kurt Reintsch. “Unamos esfuerzos para que salgamos adelante”, fue el pedido del dirigente, con quien el decano logró un tricampeonato.

A la salida de la iglesia los dirigentes se encontraron con los integrantes de la Gloriosa Ultra Sur (barra del club), con quienes entonaron algunos cánticos y el grito de guerra.

Luego la fiesta se trasladó al estadio Rafael Mendoza , donde llegaron autoridades, como el presidente del Estado, Arce Catacora, y el alcalde Revilla.

El encuentro con la barra luego de la misa en la catedral.

Fotos: APG y The Strongest

El mandatario destacó que el club atigrado “nunca descendió de categoría”. “Acompañamos la celebración del aniversario. Estamos contentos y honrados por la invitación. El Tigre está bien, la pandemia complicó, pero ojalá lleguen buenos días”, aseveró el alcalde Revilla. Ana María Mendoza participó de la celebración e indicó sentirse orgullosa por lo que hizo su padre (Rafael Mendoza) por la entidad.

“Soy orgullosa de ser la hija de un gran hombre que dejó huella a través de sus obras. El Tigre creció y es el hijo mayor de mi padre”, señaló.