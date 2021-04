The Weeknd dona un millón de dólares en ayuda alimentaria para Etiopía

El cantante canadiense de ascendencia etíope muestra su faceta más solidaria en un momento en el que el país vive un conflicto que ha catalogado “sin sentido” The Weeknd, en el Festival de Cine de Toronto en 2019. MARK BLINCH / REUTERS

El cantante The Weeknd ha mostrado su faceta más solidaria este fin de semana al anunciar que ha donado un millón de dólares en ayuda alimentaria para Etiopía, uno de los países más pobres y castigados de África que se ha cobrado la vida de miles de civiles desde que estallara la violencia el pasado noviembre. “Mi corazón se rompe por mi pueblo de Etiopía, ya que civiles inocentes, desde niños pequeños hasta ancianos, están siendo asesinados sin sentido y pueblos enteros están siendo desplazados por miedo y destrucción”, ha escrito en Instagram el cantante, animando a otros a aportar ayudas. El artista, de nombre real Abel Makkonen Tesfaye, de 31 años y nacionalidad canadiense tiene ascendencia etíope, pues sus padres nacieron en Etiopía antes de emigrar a Canadá. Ahora, The Weeknd se ha asociado con el Programa Mundial de Alimentos de EE UU, una sección del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, para enviar más de un millón de dólares para programas de alimentos y ayuda humanitaria en el país africano. Según su menaje, el dinero que ha proporcionado a esta organización equivale a dos millones de comidas para los ciudadanos que se han visto atrapados entre las facciones militares enfrentadas.



Esta no es la primera vez que el intérprete de Blinding Lights contribuye a una causa solidaria. Tras el confinamiento por la pandemia del coronavirus, el artista donó el pasado mes de junio un millón de dólares para luchar contra la covid; y en agosto, aportó 300.000 dólares a la campaña global de Ayuda para el Líbano para las víctimas de una fuerte explosión en Beirut que mató a más de 200 personas. Tras el asesinato de George Floyd en mayo de 2020, The Weeknd también donó medio millón de dólares a distintos grupos de justicia racial: Black Lives Matter Global Network, Colin Kaepernick's Know Your Rights Camp y National Bail Out Collective, que ayuda a la defensa de los detenidos durante las protestas raciales en Estados Unidos. El canadiense ha mostrado en más de una ocasión su preocupación por la violencia policial hacia personas de raza negra en Estados Unidos y ya en 2016 se vio reflejado su apoyo a estos movimientos cuando destinó 225.000 euros al Black Lives Matter. No fue la única cuantiosa donación que realizó ese año, pues en agosto de 2016 otorgó otros 50.000 dólares (44.689 euros) a la Universidad de Toronto para ayudar al programa de estudios etíope.

Una faceta solidaria que intercala con la de triunfador en la música. The Weeknd lleva una década de carrera, aunque empezó a despegar en 2013, cuando lanzó su primer álbum de estudio, Kiss Land, y sobre todo en 2015, con el disco Beauty Behind the Madness. A partir de ahí llegaron los premios y los reconocimientos, como tres Grammy o nueve Billboard. Uno de sus grandes hitos fue la nominación al Oscar en 2016 por el tema Earned It de la película Cincuenta sombras de Grey, aunque perdió contra Sam Smith por Spectre.

Otro importante paso en su carrera artística llegó el pasado febrero cuando actuó en el descanso de la Super Bowl 2021, el escaparate televisivo más importante de Estados Unidos. Este músico, productor, revolucionario del rhythm and blues de la última década y artista acostumbrado a copar lo más alto de las listas de éxitos, que en noviembre protagonizó una polémica por catalogar a los premios Grammy de corruptos y discriminatorios al no recibir ninguna nominación para este año, se había caracterizado hasta entonces por ser un hombre discreto. De sus inicios se sabe que se fue muy pronto de casa para buscarse la vida, vendiendo marihuana y robando en supermercados para alimentarse. En su juventud fue detenido por pegar a un policía en Las Vegas y estuvo condenado a 50 horas de servicio comunitario.

No es dado a hablar de su vida privada ni a conceder entrevistas, aunque su vida amorosa también le ha llevado a las revistas y tabloides. En 2015 salió con la modelo Bella Hadid y juntos acudieron a la alfombra roja de los Grammy al año siguiente. Poco después cortaron por supuestas incompatibilidades, pero enseguida se supo que él mantenía una relación con Selena Gomez, que duró algo menos de un año.