Thomas Becker: La decisión de la justicia de EEUU es un precedente para otros países

martes, 6 de abril de 2021

Página Siete

Wara Arteaga

Esta jornada un juez ratificó el veredicto de 10 millones de dólares contra el expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín, por las víctimas de octubre negro, en 2003. Para el abogado Thomas Becker, impulsor de este proceso a favor de las víctimas, éste es un ejemplo para todas las víctimas de la violación de derechos humanos en otros países.

En entrevista con Página Siete, Becker explicó la trascendencia de la sentencia anunciada hoy y evaluó el panorama sobre la posibilidad de una extradición, proceso que se debe realizar entre los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos.

¿Qué significa la decisión de la justicia en Estados Unidos?

Es una victoria para las víctimas. Una victoria para Bolivia. Después de tantos años luchando por la justicia, las víctimas han ganado el juicio.

El juez ratificó la decisión del jurado, en 2018 ganamos en juicio y los abogados de Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada) mandaron algo que se llama petición de reglas, pidiendo que el juez cambie el veredicto, él cambió el veredicto, nosotros apelamos y la corte de apelación dijo que había errores del análisis del juez y el juez ayer en la tarde decidió que había errores e iba a ratificar esta decisión. Entonces esto significa, en lo más simple, que Goni y Sánchez Berzaín son responsables por ejecuciones extrajudiciales.

¿Cómo han recibido esta esta sentencia las víctimas?

La verdad es que las familias están muy felices, están cansados, han luchado por mucho tiempo, pero todavía tienen el espíritu de continuar hasta el último momento. La verdad es para ellos es un oxígeno, después de tanto tiempo, y están muy orgullosos porque este es el primer caso en la historia de Estados Unidos que un expresidente es procesado por la violación de los derechos humanos, un expresidente vivo, nunca ha pasado.

Cuando comenzamos este juicio todo mundo decía, “ustedes no pueden hacer esto. Es imposible. Ustedes son pobres, son aymaras, son campesinos. Goni es rico, poderoso”, es lo que dijo la gente y (las víctimas) han hecho esto. Es un ejemplo muy importante para todas las víctimas de violaciones de derechos humanos, en cualquier país. Es un respiro.

¿Cómo se materializará esa decisión de la justicia?

Las familias comenzaron con un juicio de responsabilidades en Bolivia. Goni, Sánchez Berzaín y otros escaparon. Entonces ellos siguieron a Goni y a Sánchez Berzaín a los Estados Unidos, aquí la única opción, el único camino, era un proceso civil. Las familias quieren una sentencia un caso penal, pero no hay la opción, entonces ellos decidieron: “Okey, la única opción es un caso civil, entonces hacemos esto”.

Han ganado el juicio, pero en los procesos en los Estados Unidos hay varias posibilidades de apelación, los abogados de Goni han apelado varias veces y han terminado la mayoría de estos tipos apelaciones, pero todavía pueden apelar una vez más, pueden ir a la Corte Suprema, probablemente no va a pasar, pero van a intentar. Entonces, hasta que termine la última etapa, las familias no reciben nada.

En este momento prácticamente son ganadores, como en el papel dice que son ganadores, pero tenemos que esperar hasta que la Corte Suprema diga: “No vamos a aceptar esta apelación, sí vamos a ratificar lo que ha mandado la corte en primera instancia”, entonces estamos en esto. Son unos momentos de esperar, pero como he dicho, la victoria principal la tenemos y las familias están muy felices sobre esto.

¿Por qué es “probable” que los abogados de Gonzalo Sánchez de Lozada no apelen?

Este es un caso muy especial y si puedo hablar de los casos en general -si este fuera un caso normal- ya habríamos terminado; pero es un caso muy especial porque es en contra de un expresidente y un exministro.

Han apelado varias veces, yo creo que pueden intentar, pueden presentar una petición. Primero, es muy raro que la Corte Suprema acepte casos, acepta muy pocos casos, pero en este caso hay bastantes pruebas y hemos ganado muchas veces. Por ejemplo, hay un jurado de 10 personas que de manera unánime han dicho que son responsables, también tenemos un tribunal de apelación, corte de circuito 11, que publicó una decisión a nuestro favor; ahora tenemos al juez del mismo caso que publicó la decisión a nuestro favor.

Son tres tipos de decisiones, entonces la Corte Suprema va a ver: “varios jueces han dicho que estas personas son responsables”, es muy probable que la Corte Suprema no toque este tema porque ya ha tocado a varios miembros diferentes en los procesos en los Estados Unidos.

En adelante, ¿Qué les espera a Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín?

El gobierno de Bolivia hace tiempo mandó una petición de extradición a los Estados Unidos, yo no tengo toda la información porque estos procesos son entre gobiernos, por eso no tenemos acceso a esta información, pero según la información que tenemos, ha mandado al gobierno de los EEUU y no ha respondido; entonces está en un proceso, pero no sabemos exactamente dónde está. Pero técnicamente, legalmente, los EEUU tienen que extraditar a Goni y Sánchez Berzaín, pero hasta ahora no ha pasado. No sé cómo va a afectar nuestro caso a esta petición de extradición, puede ayudar o no, es muy político y mucho depende del nuevo gobierno de Biden, si el departamento de Estado o el departamento de justicia va mandar. Sé que el pueblo boliviano quiere justicia en Bolivia. Está avanzando, pero no sabemos exactamente dónde está.