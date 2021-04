Tiene 33 años, revolucionó la Bundesliga, rechazó al Real Madrid y lo fichó el Bayern Múnich: quién es Julian Nagelsmann, el DT más caro del mundo

Tras brillar dirigiendo al Hoffenheim y RB Leipzig, su valor de mercado ascendió a USD 20 millones y asumirá la difícil tarea de reemplazar a Hansi Flick

Julian Nagelsmann será el DT del Bayern Múnich la próxima temporada (Foto: REUTERS)





Tiene edad de futbolista, pero es uno de los mejores entrenadores del mundo. Quizá si no hubiera sufrido una seguidilla de lesiones en una de sus rodillas, su carrera de jugador no hubiera acabado de forma prematura y estaría transitando sus últimos años sobre el césped en Alemania. Aunque el destino tenía preparado algo mejor para Julian Nagalsmann, un joven que con 33 años se ha posicionado como el DT más caro del mundo: el Bayern Múnich va a desembolsar 20 millones de euros para que asuma la difícil tarea de reemplazar a Hansi Flick, quien ha ganado todos los trofeos posibles en su primera temporada pero decidió marcharse tras unos cortocircuitos con la directiva y está cerca de transformarse en el sucesor de Joachim Löw en Die Mannschaft, como se conoce a la selección local. Es un desafío mayúsculo el que tendrá Nagelsmann, cuyo ascenso meteórico en el fútbol de élite comenzó hace solamente cinco temporadas.

“El precio del traspaso no me afecta. Soy de la opinión de que nadie vale este dinero. Yo no puse los términos, son temas de club. Por eso estoy muy motivado para rendir al máximo. No tengo miedo”, dijo este joven oriundo de Landsberg am Lech, un pequeño pueblo en el sur de Alemania, tras firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2026 con Los Bávaros.

Su historia en los banquillos comenzó cuando era muy joven. Los constantes problemas de cartílago en sus rodillas lo obligaron a retirarse cuando jugaba en el equipo reserva del FC Augsburg. Allí era dirigido por Thomas Tuchel, quien actualmente es el DT del Chelsea. “Al principio, no quería saber nada más con el fútbol. Fue muy triste para mí tener que terminar mi carrera tan joven”, confesó Nagelsmann en una entrevista al sitio oficial de la Bundesliga. Luego hizo una Licenciatura en Ciencias Deportivas y se acercó a Tuchel nuevamente, comenzó a ayudarlo con el análisis de rivales.

Esos fueron los primeros pasos para hacerse un nombre dentro del fútbol juvenil en Alemania, pero no tardó en escalar hasta la élite. Tras sumar experiencia en las inferiores del 1. FSV Múnich 1860, llegó al TSG 1899 Hoffenheim. Trabajó con las categorías Sub 16 y la Sub 19, con la que fue campeón nacional en su primera temporada (2014) a sus 25 años de edad y subcampeón al curso siguiente (2015).

Julian Nagelsmann debutó como DT en la Bundesliga con solamente 28 años (Foto: AP)

En octubre de 2015 la directiva de Hoffenheim ya había decidido que iba a ser el DT del primer equipo a partir de la temporada 2016/17. Pero su debut se precipitó por los problemas de salud de Huub Stevens, el técnico de aquel entonces, lo que hizo que, el 13 de febrero de 2016, Julian Nagelsmann se convirtiera en el entrenador más joven de la historia de la Bundesliga al debutar con 28 años y 205 días.

Tomó las riendas con el equipo en zona de descenso directo, a siete puntos de la salvación. Logró ganar la mitad de los 14 partidos que quedaban del torneo y evitó lo peor pese a perder las dos últimas jornadas. Y a la temporada siguiente hizo una verdadera revolución. Con métodos modernos de entrenamiento y tácticas efectivas, hizo del Hoffenheim un equipo dinámico y vertical. No especuló ni en un solo campo de juego. Y logró grandes resultados aplicando presión alta y sacando rédito de transiciones fugaces. Le empató al Bayern Múnich en el Allianz Arena y le ganó en casa. También repartió puntos con el Dortmund. Venció las dos veces al Bayer Leverkusen. Solo perdió cuatro partidos en todo el campeonato y terminó en el cuarto puesto, logrando una histórica clasificación a la UEFA Champions League. Fue elegido Entrenador del Año en 2016.

Hizo de la tecnología una aliada fundamental para la preparación de sus equipos. Empezó a utilizar herramientas como la Footbonaut y drones para filmar los ensayos, además de instalar una pantalla gigante al borde del campo de juego. Es un sistema que funciona con cuatro cámaras, dos desde una torre por encima de la línea media y una detrás de cada arco. Eso le permitió a Nagelsmann mostrarles a sus jugadores en la pantalla la repetición de jugadas en cuatro ángulos diferentes con gran inmediatez.

La tecnología que Julian Nagelsmann usó en Hoffenheim

A la siguiente campaña volvió a clasificar al Hoffenheim a la UEFA Champions League y su trabajo empezó a trascender fronteras. Según estadísticas del sitio oficial de la Bundesliga, en sus 116 partidos cosechó un total de 191 puntos. Solamente Bayern (279) y Dortmund (228) quedaron por delante en ese período, dejó atrás a grandes como Bayer Leverkusen (182), Borussia Mönchengladbach (170) y Schalke (158). Nada mal para un modesto equipo de una ciudad de 3.000 habitantes que se sostiene económicamente por la firma SAP, un gigante de la industria del software.

En 2018, antes de aceptar la oferta del RB Leipzig, llegó a declinar una importante oferta del Real Madrid. “Estoy en la cómoda posición de tener sólo 31 años, todavía soy joven. Si mi carrera como entrenador continúa hasta cierto punto, puede que más adelante tenga otra oportunidad de hacerme cargo de un equipo de esa categoría”, dijo a la revista alemana 11 Freunde.

Su desembarco en Leipzig fue finalmente un paso acertado en su carrera. En dicho club pudo desplegar una gran versatilidad táctica sin perder la esencia de su estilo de juego, fueron dos temporadas en la que usó todo tipo de esquemas y formaciones. Además es un DT que no teme a hacer cambios prematuros si su plan original no funciona. Con Los Toros llegó a ser líder en ocho jornadas de la Bundesliga 2019/20, donde terminó tercero, y esta campaña también tocó la cima pero difícilmente puede arrebatarle el trofeo a su futuro equipo. Todavía sueña con ganar la Copa Alemana –juega las semifinales ante Werder Bremen el 30/04– para dejar un trofeo en esta joven entidad.

Julian Nagelsmann amplió su versatilidad táctica y profundizó su estilo de juego en el RB Leipzig (Foto: Reuters)

En el plano europeo, la campaña pasada logró clasificar al RB Leipzig por primera vez a los octavos de final de la Champions League, convirtiéndose en el DT más joven de la historia en alcanzar esa fase a los 32 años y 124 días. Llegó incluso a disputar las semifinales en el Final 8 en Lisboa pero fue eliminado por el Paris Saint Germain.

Uno de los grandes méritos que tiene en su carrera es la de conducir grupos en los que hay futbolistas mayores que él. “Tengo una relación cercana con los jugadores, pero saben que yo tomó las decisiones. Yo soy el jefe. Intento incorporar sus opiniones, son adultos y tienen cosas que aportar. Si intercambias opiniones solo podés mejorar. No hay que tener miedo a perder autoridad”, afirmó en una entrevista con la FIFA, quien ahora se plantará ante Manuel Neuer (35 años) y Robert Lewandowski (32), entre otros experimentados.

Julian Nagelsmann asumirá un gran desafío en el Bayern Múnich. No es la primera vez que fue tentado para unirse a este poderoso club. En 2015, cuando todavía era asistente del Hoffenheim, intentaron contratarlo para que fuera entrenador en las juveniles. Tuvo una reunión con Rummenigge y la idea de trabajar cerca de Pep Guardiola era muy seductora, pero no se concretó. En 2018 sonó como candidato para suceder a Jupp Heynckes, pero el en club bávaro todavía no estaban 100% convencidos por su corta experiencia y eligieron a Niko Kovač. Ahora que Hansi Flick dejó su puesto vacante, está listo para demostrar por qué se convirtió tan rápido en el DT más caro del mundo.