Tinyvid, una herramienta gratuita para reducir el tamaño de los vídeos

Comprimir los vídeos para que en lugar de ocupar Gigas pasen a ocupar Megas no es una tarea sencilla. Hay que saber exactamente cómo comprimir para que no se pierda mucha calidad, y tener las herramientas adecuadas, que no suelen ser gratuitas.

En móviles hay varias opciones para editar vídeos, pero pocas realizan el proceso de compresión de forma eficaz.

El caso es que si ayer os hablaba de una técnica inteligente para reducir fotos, ahora aparece una nueva opción gratis que puede ayudar con el tema de reducir vídeos: Tinyvid.

El creador del programa indica que quiso hacerlo al ver que era difícil compartir imágenes del juego a través de Discord. Dice que los archivos de reproducción instantánea suelen tener una duración de 5 minutos y un tamaño de hasta 2 GB, pero Discord Free solo permite cargar un máximo de 8 MB a la vez.

Para solucionar su problema creo Tinyvid, capaz de recortar y comprimir rápidamente el video mientras se muestra una vista previa y permite seleccionar el tamaño de archivo que necesita.

Los límites de tamaño de los archivos de video son parte integral de los servicios freemium actuales. Son un equilibrio entre tener el servicio gratis o no tenerlo en absoluto. Hemos incluido algunos ajustes preestablecidos útiles como Discord Free, Discord Nitro, WhatsApp.

Podemos configurar la herramienta para que ajuste su tamaño para enviar videos a través de WhatsApp, que tiene un límite de 64 MB, pero hay otras opciones dentro de su interfaz.

Ahora están trabajando en las siguientes funciones:

– Soporte para obtener una vista previa de más tipos de archivos (mp4 / mov y webm por ahora)

– Soporte para codificar H265

– Soporte para codificar AV1

– Soporte para codificación de hardware (Nvidia NVENC) en Windows

– Una cola para el procesamiento de archivos por lotes.

El programa está disponible en kamua.com/tinyvid para Windows, Mac y Linux.