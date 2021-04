Todo al rubio: Selena Gomez revoluciona las redes con un cambio de look radical

Las estrellas de la música pop suelen acompañar el lanzamiento de sus nuevos discos con un cambio radical de look para dejar claro a sus fans que comienza una nueva era. Por ejemplo, hace solo unas semanas Billie Eilish dejó con la boca abierta a todos sus seguidores al abandonar su característico pelo verde bicolor por una melena rubia de lo más favorecedora.

Justo lo mismo que acaba de hacer Selena Gomez, que no sabemos si con el éxito de Eilish en la mente, también ha apostado por teñirse de rubio platino confirmando que estamos ante la que es ya una de las tendencias capilares de la temporada.

Eso sí, ella no lo ha hecho porque esté trabajando en nueva música, sino para promocionar Rare Beauty, su propia línea de cosmética de la que asegura junto a la fotografía que va a tener que empezar a probar nuevos productos y tonos de maquillaje que resalten este nuevo look.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rare Beauty by Selena Gomez (@rarebeauty)

Lo curioso es que no es la primera vez que Selena tiñe su cabello de este color. Aunque todos la recordamos de morena, en 2017 apareció en los American Music Awards con el pelo rubio dejando en shock a sus fans, que no terminaron de acostumbrarse a ver así a su ídolo y, por lo tanto, no duró mucho con ese tinte.