Tribunal de Apelaciones no tiene casos ejecutoriados

Campeones

jueves, 8 de abril de 2021 · 05:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El presidente del Tribunal de Apelaciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marcos Goitia, afirmó ayer que ese ente no recibió ningún caso ejecutoriado en el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD).

“Mientras la federación no me mande, no puedo emitir ninguna sanción, cuando me envíen, lo haremos sin ningún problema y dentro del marco de un órgano de autonomía que tenemos”, remarcó el abogado. La Federación de Futbolistas Profesionales de Bolivia (Fabol) sostuvo el pasado martes que existe más de 40 fallos emitidos por el TRD y que el futbolista se encuentra en “indefensión”, ya que no existe sanción a los mismos, sin embargo, Goitia remarcó que “la federación no le envió nada”.

La última resolución del comité ejecutivo de la FBF pone en vigencia el Tribunal de Apelaciones para conocer los casos interpuestos contra las resoluciones emitidas, por ejemplo, el tribunal de la División Profesional en cuanto a expulsiones, procesos deportivos o posibles impugnaciones. Lo que no puede hacer el nuevo tribunal es conocer cualquier tipo de apelaciones que tengan los involucrados ante fallos emitidos por el TRD. Como ejemplo se puede poner que si un jugador gana una demanda a un club, la institución no puede apelar ese fallo, “hasta su conformación, de acuerdo con el artículo 72 del estatuto federativo”, que se aplicaría recién en el próximo congreso ordinario de la FBF que se llevaría a cabo entre noviembre y diciembre de este año.

Para las siguientes horas, los 16 capitanes de los clubes decidirán los pasos a seguir junto a su agremiación.