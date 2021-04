Un comerciante quiere unir la familia gremial en El Alto

Fuente: El Alteño

Tras repudiar el enfrentamiento verbal entre los sectores gremiales de Rodolfo Mancilla y de Toño Siñani, el dirigente de la Federación de Gremiales del sector Sur, Raúl Mamani, llamó a la unidad de todo el sector, independientemente de la afinidad política que tengan.

“Una pena lo que vimos el lunes, las confrontaciones que ha habido entre hermanos gremiales, es por eso que, convocamos a la unidad de todas las federaciones para que seamos nuevamente bastión aquí en la ciudad de El Alto, no podemos seguir divididos”, afirmó el dirigente.

Asimismo, convocó a los sectores de gremiales y a las federaciones existentes, a una reunión de evaluación sobre la situación de la familia gremial para este miércoles a las 15.00 horas, en la sede social de Villa Dolores, de la calle 4.

“No podemos permitir otra vez que haya confrontación entre la familia gremial, el Gobierno central nos ha pedido claramente a nosotros que mientras no haya unidad en la ciudad de El Alto vamos a seguir postergados, por eso es mejor que empecemos de una vez; la hermana, actual alcaldesa Eva Copa igual se ha pronunciado en el mismo aspecto, tiene que haber una sola organización”, sostuvo el dirigente.

Mamani aseguró estar dispuesto a dejar de lado sus diferencias con Mancilla y pidió al resto de los dirigentes hacer lo mismo, porque de lo contrario, la urbe alteña continuará postergada como en los últimos años.

“Si no hacemos caso, vamos a seguir postergados otros cinco años más, porque cada uno por su lado no está bien y la ciudad de El Alto tiene que progresar, tiene que crecer la ciudadela. Esperamos reunirnos con el hermano Rodolfo Mancilla, hemos tenido muchas diferencias, pero no tenemos que pensar entre nosotros como ejecutivos, tenemos que pensar que nuestras bases piden ¿hasta cuándo van a seguir divididos las federaciones?”, continúa.

UNIDA

Recordó a todas las organizaciones sociales paralelas de la urbe alteña, que la unidad es sinónimo de respeto, si cada sector se mantiene unido y trabaja por las exigencias de las bases serán escuchadas por las autoridades nacionales, departamentales y municipales, como antes ocurría.

“Antes cuando había solamente una federación, había unidad y nos hacíamos respetar, hoy en día lo que queremos es el respeto a la Federación del Sur, nosotros vamos a respetarlos como federación de otro sector, a las federaciones que existe en el Norte, vamos a respetar a la federación central que está a la cabeza de Rodolfo Mancilla”, expresó.