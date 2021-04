Un estudio de DeepAI proyecta que Bolivia vacunará al 70% de su población en casi 3 años

El proyecto Time To Herd del cofundador de la empresa de inteligencia artificial (I.A) DeepAI, Peter Griggs, proyectó con datos de Our World in Data, uno de los gestores de datos oficiales del Covid-19, que Bolivia inmunizará al 70% de su población en 991 días, lo que equivale a casi 3 años de demora.

Fuente: Opinión

El gráfico muestra un tiempo estimado basándose en el monto actual de personas vacunadas tomando en cuenta tres variables: la cantidad en porcentaje de personas vacunadas y el monto en porcentaje de las personas vacunadas por día sobre el esperado 70% total.

La base de datos muestra estimaciones de todos los países del mundo, por ejemplo, Estados Unidos y Chile llegaría a inmunizar al 70% de su población en un plazo menor a tres meses, mientras que países como Brasil, Argentina, Bolivia y Ecuador llegaría a ese porcentaje en varios años.

Los casos más críticos en Latinoamérica que proyecta este simulador son Paraguay (2.243 días), Perú (2.211 días) y Venezuela (2.603 días).

