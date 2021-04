Un experto jurídico y exfiscal departamental creen que el caso Sarah y Dagner debe cerrarse

William Herrera, abogado y exfiscal departamental de Santa Cruz, explica que el caso de la muerte de Sarah Arauco y Dagner Rojas no tiene por donde avanzar más desde el punto de vista jurídico y que solo queda cerrar el caso.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) presentó el jueves un informe en el que se señala que “hubo violencia física” en contra de Sarah antes de su muerte por lo que todo apunta a que se trata de un caso de feminicidio.

“Este es un caso bastante especial por la propia naturaleza y elementos que se van conociendo hasta el momento. Lo que se sabe es que la tipificación de feminicidio vendría de los antecedentes entre ellos, que había una relación amorosa y dentro de esa relación habían algunos indicios de violencia, eso es lo que tipifica y podría configurarse como un feminicidio”, señala Herrera en entrevista con Unitel.

“Seguramente esto va a quedar ahí porque no hay contra quién seguir una acción penal. Creo que la investigación hay que cerrarla acá porque tampoco hay contra quienes hacer la acción”, agregó Herrera.

​El jurista asegura que en este caso no ve que haya posibilidades de hacer un resarcimiento civil de los daños. “En el supuesto de que el joven tuviera bienes pasarían en favor del heredero de (Sarah), los familiares podrían demandar, pero creo que este no es el caso. Creo que no tienen bienes por lo que creo se debe cerrar acá”.

La investigación policial del caso continúa y se sigue recolectando pruebas y tomando declaraciones a testigos del hecho en el que murió la joven pareja, el pasado martes tras caer del piso 12 de un edificio en Santa Cruz de la Sierra.