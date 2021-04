Un hombre inocente pasó 15 años en prisión en China y ahora le elevan la compensación a casi 500.000 dólares

Fuente: RT

La Justicia china concedió 520.000 yuanes (80.200 dólares) de compensación adicionales a un hombre que fue encarcelado injustamente durante más de 15 años, informa el periódico China Daily.

Wu Chunhong, de 51 años, vio en abril del año pasado revocada su condena por homicidio intencional por falta de pruebas. Tras pasar en prisión desde 2005, Wu recibió originalmente una indemnización de 2,62 millones de yuanes (404.000 dólares) otorgada por el Tribunal Superior de la provincia de Henan. La suma inicial incluía 1,9 millones de yuanes (unos 300.000 dólares) por sus 15 años de encarcelamiento injusto y otros 680.000 yuanes (105.000 dólares) por la «angustia mental» causada.

