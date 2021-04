Una estupenda aventura que conserva todo su mágico encanto 20 años después de su estreno

En 2021 se cumple el veinte aniversario del estreno de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, adaptación cinematográfica de novela sobre el joven mago escrita por J.K. Rowling. Seguro que en Mediaset han tenido eso en cuenta al programar un ciclo de toda la saga que arranca esta tarde a las 15:45 con la emisión de la primera entrega.

No voy a negar que salí muy contento de ver ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ en su momento, tanto que no dudé en devorar todos los libros escritos hasta entonces mientras esperaba pacientemente la llegada de ‘Harry Potter y la cámara secreta’. Desde entonces he vuelto a ver en varias ocasiones esta primera aventura y estoy convencido de que sigue conservando todo su encanto.

Un gran entretenimiento para toda la familia

‘Harry Potter y la piedra filosofal’ es, de lejos, la película más luminosa de este universo. Ahí fue todo un acierto fichar a alguien como Chris Columbus para poner en imágenes todo lo que había creado Rowling, ya que dota a la cinta de un acabado visual impecable y atractivo que invita a sumergirse de lleno en lo que plantea. Y tampoco viene nada mal esa música de John Williams…

De hecho, esa es una de las claves para que el hecho de deleitarse en la presentación de personajes no afecte al ritmo de la película, ya que en todo momento posee ese sentido de la maravilla necesario para conquistar al público. Poco importa aquí que la amenaza a la que han de hacer frente no deje de ser una excusa para reforzar los lazos que habían surgido entre Harry, Hermione y Ron.

Hasta entonces, el guion de Steve Kloves había planteado todo más a modo de introducción para que la magia presente hechizara a los espectadores mientras iba a conociendo a todos los personajes principales. Ahí la película podría haberse deleitado más de la cuenta en alguno de los pasajes, pero lo cierto es que todo fluye y uno se queda con ganas de saber más de todo.

Por mi parte, siempre me fascinó especialmente la primera aparición de Alan Rickman como Severus Snape y todo ese desprecio que hay en su voz cuando da la bienvenida a la nueva celebridad de Hogwarts, pero es que hay muchísimos momentos entre los que elegir que solamente pueden definirse como míticos. Sin embargo, la clave es que todos están desarrollados con mimo, y prestando un especial atención al impecable trabajo de casting.

Por lo demás, es cierto que algunos efectos visuales quizá hubiesen agradecido algo más de inversión por parte de Warner -ese ogro palidece ante lo que vimos ese mismo año en ‘El señor de los anillos: La comunidad del anillo’ en Moria-, pero en general luce de maravilla para una cinta que, no olvidemos está claramente orientada al público infantil. Sería a partir de la siguiente entrega cuando las cosas empezarían a girar hacia la oscuridad…

Estaba cantado que ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ iba a arrasar en taquilla, logrando unos ingresos mundiales de 974 millones de dólares. Lógico que en Warner apostasen con fuerza por la franquicia, ya que por aquel entonces supuso convertirse en la segunda película más taquillera de todos los tiempos, siendo únicamente superada por ‘Titanic’.