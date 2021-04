Una grave lesión aparta a Carrasco de su equipo y de la selección nacional

Este 2021 no es un buen año en lo deportivo para José María Carrasco. El defensor cruceño fue operado este lunes en Quito, Ecuador, de la rodilla de la pierna derecha y se prevé que estará entre seis y ocho meses al margen de las canchas.

El ex Blooming se lesionó el pasado 2 de marzo en el partido que su equipo, Independiente del Valle, enfrentó a Macará por el campeonato ecuatoriano. Fue en su debut. En esa oportunidad, Carrasco fue sometido a chequeos médicos y el informe final fue que padecía de un esguince de rodilla. Esa lesión lo tuvo alejado de la plantilla del equipo durante un par de semanas.

A fines de marzo empezó a entrenar con el grupo e incluso el 9 de abril estaba en los planes del entrenador de Independiente, el portugués Renato Paiva, para el partido contra Gremio por la Copa Libertadores, pero no pudo viajar a Asunción, Paraguay, donde se iba a disputar el partido, porque no había cumplido con el protocolo de bioseguridad.

La semana pasada debió soportar otro trago amargo. En un entrenamiento se resintió de la lesión y los médicos del plantel le hicieron una artroscopia para confirmar la gravedad de la lesión. Este lunes fue la cirugía y según le informaron al mismo jugador su recuperación tardará entre seis y ocho meses.

“En un entrenamiento me volví a lesionar y por eso me hicieron una artroscopia para ver qué era. Este lunes por la mañana me operaron y por la tarde ya estaba en casa. La recuperación la haré por ahora acá en Quito”, dijo a DIEZ el espigado defensor de 23 años y que por esta lesión se perderá de jugar el campeonato ecuatoriano, la Copa Libertadores, la Copa América y los partidos de las eliminatorias del Mundial Catar 2022 con la selección nacional.

Carrasco llegó a Independiente del Valle en febrero de este año. Blooming lo cedió a préstamo por una temporada.