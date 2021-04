Una pareja en Potosí torturaba quemando con una cuchara caliente a sus hijos de 4 y 7 años

El hallazgo de dos hermanos de 4 y 7 años deambulando descalzos y con frío en el departamento de Potosí desnudo un caso de violencia intrafamiliar cometido por una pareja que se encuentra aprehendida en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia

El dramático caso salió a la luz pública después que los menores huyeron de su casa, donde les castigaban y les quemaban sus manos y brazos. La niña fue encontrada caminando con los calzados de su hermano temblando de frío. Su hermanito mayor se sacó sus zapatos para proteger a su hermana y seguir caminando sin rumbo por la calle, refiere el informe.

En la entrevista sicológica, los menores refieren que, por cualquier travesura, les castigaban, quemándoles sus brazos y manos con una cuchara que calentaban en su cocina. El Ministerio Público una vez se identificó a los responsables, procedió a la aprehensión de la madre y el padrastro de los niños.

Roxana Choque Fiscal Departamental de Potosí, informó que la investigación contra la mujer y el hombre se abrió por violencia intrafamiliar. “Los niños han huido por las agresiones de la madre y su concubino (padrastro)”, declaró al diario El Potosí.

“Hay cicatrices anteriores en sus cuerpos de los menores. Hay marcas de quemaduras en las manos y brazos. La mujercita de cuatro años», explicó Choque. El relató del menor de siete años emocionó al personal de la Defensoría de la Niñez a extremos de lagrimear.

«Yo no quería que le hagan eso a mi hermanita y, por eso, (es) que a veces me echaba la culpa, yo, para que no la queme a mi hermana y me queme a mí”. refirió en un párrafo de su entrevista sicológica.

Este domingo la pareja será presentada ante un juez cautelar quien definirá el futuro de ambos, mientras que los hermanos fueron ingresados a un hogar para niños.

Fuente: eldia.com.bo