Uno de los dueños de Spotify aseguró que quiere comprar al Arsenal de Inglaterra

Daniel Ek, cofundador de la plataforma virtual, reveló que desea incursionar en el club del que es fanático. Recibiría el apoyo de los ex futbolistas Thierry Henry, Dennis Bergkamp y Patrick Vieira

El club británico es uno de los más populares del Reino Unido. Foto: REUTERS/Michael Regan





Fuente: infobae.com

La privatización de las entidades deportivas es habitual en Europa. La idiosincrasia del gerenciamiento ocurre en las grandes ligas del Viejo Continente y los ejemplos desbordan con los casos del Manchester City, PSG, Chelsea y tantos otros que han logrado imponer su jerarquía en los últimos tiempos. Salvo en la Bundesliga, que en su reglamento establece que los clubes deben pertenecer a los socios y en Barcelona, Real Madrid y Athletic de Bilbao, que tienen una jurisprudencia interna, el resto de los equipos de España y gran parte de la región forman parte de grupos empresarios o jeques millonarios.

En este contexto, el multimillonario Daniel Ek, cofundador de Spotify, manifestó su interés de comprar al Arsenal de Inglaterra con el apoyo de los ex jugadores Thierry Henry, Dennis Bergkamp y Patrick Vieira. Según informó la prensa local, el empresario que se destaca en la actualidad como presidente ejecutivo de la famosa plataforma de música, expresó durante el deseo de adquirir al conjunto gunner. “Desde pequeño he sido hincha del Arsenal. Si quieren vender, me gustaría intentarlo”, dijo Daniel Ek en sus redes sociales.

Daniel Ek, uno de los propietarios de Sptify, manifestó su intención de comprar al Arsenal (Foto: AFP)

El Arsenal estuvo entre los clubes convocantes a la frustrada Superliga europea y esa intención de participar en ese controvertido torneo generó protestas entre los fanáticos, que pidieron públicamente la renuncia del actual dueño del club, Stan Kroemke.

Sin embargo, las actuales autoridades afirmaron la semana pasada que no tienen “ninguna intención” de vender el club y prometieron “tratar mejor” a los aficionados tras lo ocurrido con el proyecto impulsado por el titular del Real Madrid, Florentino Pérez.

Los fanáticos se mostraron enfurecidos en la previa del partido contra el Everton, correspondiente a la semana 33 de la Premier League, y expresaron su descontento ante las autoridades por la truncada competición internacional que despertó una guerra en Europa.

Miles de simpatizantes del equipo londinense, uno de los 12 fundadores de la Superliga, se congregaron en las inmediaciones del estadio Etihad a pesar de la prohibición dispuesta por la pandemia de coronavirus.

Con bengalas y cánticos dedicados al estadounidense Stan Kroenke, la protesta duró varios minutos, mientras la policía británica trató de disipar la manifestación. La bronca de los hinchas gunners también se hizo notoria en Twitter con distintos hashtags referidos a la salida de Kroenke del club.

El inicio de la semana tuvo la negativa de la mayoría de la familia del fútbol hacia la Superliga europea que motivó la salida de Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Atlético Madrid, Juventus, Inter y Milan. Solo se abstuvieron el Real Madrid y el Barcelona.