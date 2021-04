Uyuni palidece por la crisis, las promesas incumplidas y toneladas de basura

Leny Chuquimia / La Paz

El municipio de Uyuni, puerta de ingreso a la zona turística más visitada del país, palidece ante la crisis económica por la pandemia, las promesas incumplidas de una planta de tratamiento de residuos y toneladas de basura que se acumulan en diferentes sitios.

“Estamos preocupados por esta situación. Somos una ciudad turística sin un plan de gestión de residuos sólidos. Cada elección se promete solucionar este problema pero queda sólo en palabras. A eso se suma la crisis por la pandemia, el 60% de la población vive del turismo y nos urge la reactivación”, afirma el presidente de la Fejuve, Álex Muraña.

La presidenta de la Cámara de Operadores de Turismo de Uyuni (Codetur), Patricia López, manifiesta que las operadoras trabajan para coadyuvar en la solución de estos problemas, ya que de ello depende su sector.

Sin un plan para los residuos

“En nuestro botadero la basura está por todo lado sin ningún tipo de manejo. Está a la intemperie y se esparce por toda la región. No estamos en contra de las autoridades, pero como población debemos saber qué estamos haciendo con la basura. Hay que empezar a trabajar desde este momento”, afirmó Muraña.

La semana pasada el turista Alexis Dessard, tras visitar el Cementerio de Trenes de Uyuni y ver las condiciones en la que se encontraba, convocó a los pobladores a una jornada de limpieza.

“Sólo hacía falta una pequeña chispa para que todos trabajemos con solidaridad por el medioambiente”, manifestó tras terminar el operativo en el que se recogieron alrededor de dos toneladas de basura. Eso sin contar con los escombros acumulados.

Esta no es la primera acción comunal por el medioambiente. En 2014, 2016 y 2018 diferentes instituciones llegaron hasta la región para realizar grandes jornadas de limpieza, adicionales a las que se emprenden de forma rutinaria. Todas, en respuesta a un problema que no parece tener pronta solución.

“No es la primera vez. Lo hacemos con el sector del turismo, con los cuarteles… con las juntas vecinales. Si la ciudad está sucia no es precisamente porque las autoridades municipales se descuidaron o porque la prensa no socializa el tema. Una ciudad es limpia cuando sus ciudadanos ensuciamos menos, cuando sabemos dónde poner la basura y qué hacer con las bolsas”, dijo el alcalde de Uyuni, Moisés Cruz. “Nuestra topografía no nos ayuda, el viento arrastra la basura que acaba enganchándose en las plantas espinosas de la zona.

La población tiene dos botaderos: uno camino a Atocha y el otro por la zona de Escara. El primero es un espacio a cielo abierto en el que se acumulan los residuos sin ningún tipo separación o tratamiento. El segundo es la planta de Gestión de Residuos Sólidos Municipal.

Este predio debería cumplir cuatro funciones: procesamiento de compostaje, almacenamiento de residuos reciclables, residuos peligrosos y relleno sanitario. Sin embargo, por problemas de costos, falta de personal, máquinas, equipos y energía eléctrica, hasta hoy no entra en funcionamiento. Únicamente realiza la recepción de basura de las empresas de la región.

El servicio de recojo tampoco es el adecuado. Hay unos tres camiones recolectores y los encargados de la limpieza no pasan de 20 para los desechos que generan 18.000 habitantes.

“No hay presupuesto, el llevar la basura hasta ahí para su tratamiento le resulta caro al municipio. Urge más presupuesto porque ese proyecto tuvo un costo y debe dar frutos. Ya son varios años que no cumple su función. El botadero que usamos está a tres kilómetros de la ciudad; con el viento y los vehículos, la basura vuelve y se riega por todas partes”, afirma Muraña.

El problema también tiene que ver con los turistas, sobre todo nacionales. “Las operadoras tratamos de cumplir con todos protocolos ambientales pero nos cuesta más que los turistas nacionales los cumplan, los extranjeros están más acostumbrados. Pero aún así logramos un buen manejo de residuos en nuestra actividad”, dice la representante de Codetur, Patricia López.

La caída del turismo

Hasta antes de la pandemia y los conflictos de noviembre de 2019, Uyuni recibía unos 60.000 visitantes anuales e iban en ascenso. Entre el 20 y el 24 junio de ese año la región batió su récord y recibió 7.949 turistas nacionales.

Comúnmente, según datos del Ministerio de Culturas, en temporada baja se registra un flujo diario de entre 80 y 90 vehículos con 540 turistas y en temporada alta, un tránsito de 190 vehículos con 1.140 pasajeros. Pero en esos cuatro días se tuvo un incremento a 1.987 turistas por día.

Aunque el destino de estos 7.949 visitantes era el salar o las lagunas de colores -como el de los visitantes extranjeros- todos ingresan por la ciudad de Uyuni. Éste es el paso obligado en el que operan más de 160 empresas turísticas, pero que por la pandemia sólo 70 tienen el “Certificado Bioseguro”. No todas funcionan por la crisis y escasez de turistas.