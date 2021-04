Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.- Salvador Romero renunció al TSE; deja deudas y dudas. No trabajó el padrón electoral, no le dio la gana; no hizo funcionar el Direpre. No hizo lo que de verdad importaba.

De acuerdo a mi información, no se va por «ciclo cumplido», sino porque hay informes «cruzados» que muestran que se hicieron mal muchas cosas; eso va a mostrar hasta la posibilidad de fraude.