Valverde: «Luis Arce es el segundón de Evo Morales»

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde en la Red.– «El presidente de unos cuantos», dice El Deber por Arce Catacora. Se lee partes de esa nota editorial. Arce no va a pasar de ser el Nicolás Maduro de Hugo Chávez, es el segundón de Evo Morales porque no da para primero. Evo Morales lo eligió porque sabe que no tiene caracter, ‘es minero y arrocero chico’, no tiene ingenio.

Hay que accionar contra la barbaridad de Arce Catacora. Hay que recurrir al COVAX para evitar que el Gobierno «maneje» una vacuna que no garantiza llegue a todos.