WhatsApp facilitará copiar historial de chats entre Android y iPhone y viceversa

Cuando cambiamos de móvil tenemos que migrar apps y datos, y eso es especialmente complicado con WhatsApp, principalmente si no hacemos el backup correspondiente en Google Drive.

Migrar todos los chats, con sus vídeos y fotos correspondientes, requiere hacer una copia en la nube (en Drive) y posteriormente recuperarla en el móvil nuevo, pero está pensado para migraciones totales, ya que después de realizada quedan inutilizadas en el dispositivo original, no existe una forma oficial de restaurar conversaciones y medios desde diferentes plataformas.

Eso es lo que está a punto de cambiar. Por lo visto WhatsApp está trabajando para solucionar este problema gracias a una solución nativa para transferir automáticamente el historial de chat entre plataformas, sin depender de Google Drive y permitiendo que estén disponibles en ambos móviles.

Ya se sabe que WhatsApp está trabajando para permitir a los usuarios chatear desde varios dispositivos usando el mismo número. Aún no está del todo claro cómo se implementará esta función, pero parece que también permitirá la copia de seguridad multiplataforma. Si alguien está usando android y quiere usar la misma cuenta desde iPhone, por ejemplo, podrá migrar los chats de uno a otro de forma sencilla.

La función aún no está disponible, de hecho no se ha divulgado oficialmente, pero se han visto nuevas filtraciones que indican que los usuarios podrán migrar su historial de chat de iOS a Android y viceversa. Según la captura de pantalla anterior, parece que el proceso no se automatizará y podría tener que activarse manualmente para iniciar la transferencia.

Cuando la lancen oficialmente seguramente tendrá otro aspecto, pero la base de su función se mantendrá, por lo que en el futuro será más fácil cambiar de plataformas.