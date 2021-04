WhatsApp ya está probando la opción que te permitirá borrar mensajes que envíes o recibas a las 24 horas de forma automática

WhatsApp está probando la función que elimina mensajes 24 horas después de ser enviados o recibidos. Según publica WABetaInfo la función está en desarrollo y estará disponible en una futura actualización para iOS, Android y las versiones para ordenador Web y Desktop, pero aún no hay fecha concreta anunciada.

Con esta novedad, un usuario puede determinar en su configuración de WhatsApp que quiere que en sus chats privados y también en los grupos, los mensajes se eliminen a las 24 horas de haber sido enviados o recibidos. Lo puede hacer desde la opción que permite activar o desactivar la desaparición de mensajes para las conversaciones. En los chats grupales configurados para que los mensajes se eliminen tras un período de tiempo, se borrarán para todos los integrantes del grupo.

⏱ WhatsApp is testing a 24 hours option for disappearing messages!

The feature will automatically delete messages after 24 hours. It’s under development and it will be available in a future update for iOS, Android and Web/Desktop.https://t.co/Dr3gNgRcVA

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 25, 2021