William Ferreira y Jimmy Isita están en la última parte de su recuperación

Fuente: paginasiete.bo

El País / Tarija

Con las “pilas” recargadas, Real Tomayapo volvió ayer a los entrenamientos pensando en su próximo rival de División Profesional que es Blooming.

Tras haber quedado pospuesta por siete días la fecha cinco del fútbol boliviano, el equipo tarijeño brindó descanso el fin de semana a sus futbolistas. Ayer retomaron prácticas para afrontar el cotejo del siguiente domingo en el IV Centenario. Horacio Pacheco, entrenador del primer plantel se refirió a este duelo.

“Si bien no nos caía bien parar luego de haber encontrado ritmo, no nos quedó otra opción de parar. Veníamos como mencionaba con ritmo y queríamos jugar el fin de semana que pasó, pero no ocurrió eso y seguimos trabajando en función de la idea y aprovechamos para corregir errores para no tener más sorpresas el domingo, en esa parte fue importante para William Ferreira y Jimmy Isita. Vamos de todas formas a esperar un poco más sobre todo porque vienen de estar parados y queremos ver cómo evolucionan en el tiempo”, dijo Horacio.

“Blooming como todos los equipos al inicio demostró ser un plantel interesante, es un equipo histórico del fútbol boliviano y cuenta con buenos jugadores en todas sus líneas, será un rival dificial. Si bien no le están acompañando algunos resultados, vienen de una victoria importante desde lo anímico y llegarán a jugar una final a Tarija porque están urgidos de puntos. Sacamos un buen resultado en Montero y para que sirva ese esfuerzo tenemos ahora que lograr el triunfo en casa”, acotó.

Quien también dialogó sobre la actualidad del equipo y personal fue el defensor colombiano naturalizado boliviano, Camilo Ríos.

“Empezamos una semana linda donde trabajaremos tranquilos, tenemos un compromiso para el día domingo, vamos a trabajar para llegar bien y dejar los tres puntos en casa. Nos ayudó el parate para seguir preparando el cotejo, también para hacer una pausa y estar con nuestras familias, en síntesis, hubo más tiempo para trabajar y llegar bien al partido”, sostuvo el defensor central que esta temporada fue adaptado para ser marcador de punta.

Precisamente sobre su nueva función en el campo de juego, Ríos manifestó su sentir: “Lo más importante para un futbolista es jugar, las ganas y predisposición están siempre en todos los puestos que el profesor lo necesite, trabajar de la mejor manera es la mejor fórmula para que el entrenador te tome en cuenta. Todos los partidos son importantes y más aún contra equipos que son grandes en el país», comentó.