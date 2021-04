Windows 10 May 2021 Update es la primera «gran» actualización del año, que ya podemos probar

Ya sabemos qué nombre ostentará oficialmente la próxima gran actualización de Windows 10, que nos permitirá dejar atrás la actual versión 20H2 lanzada el pasado mes de octubre: Windows 10 May 2021 Update (la conocida hasta ahora como ‘Windows 10 21H1‘). En el anterior caso, Windows 10 no cambió el número de la versión 2004 de Mayo, manteniéndose como «20H2», y es de esperar, según las capturas, que Windows 10 May 2021 Update sea la versión 21H1, sin más saltos de números.

Además del nombre, que pone fecha a la actualización para el próximo mes (aunque ha habido actualizaciones con nombres de meses que han acabado llegando el mes siguiente), Microsoft ha anunciado que ya podemos descargar la que creen que es la build 19043.928.





Es decir, que todavía puede sufrir algún cambio, y de hecho siguen mejorándola, pero probablemente sea esa la versión «RTM» que se mande a los usuarios y a los fabricantes de actualizaciones.

Siguiendo la estela de otras actualizaciones recientes, y a la espera de Sun Valley

Recientemente te contamos cómo descargar Windows 10 May 2021 Update o 21H1 antes que nadie, cuando el sistema se encontraba aún en la build 19043. Hacerlo es tan fácil como convertirte en Insider e ir a la web de descargas de Microsoft que la propia compañía ha ofrecido en el comunicado.

Eso sí, esta actualización, como acostumbra a ser normal, puede traer problemas, por lo que solamente te recomendamos actualizar en caso de que el equipo donde vaya a instalarse no sea de vital importancia (así como sus datos). Por lo demás, no es una actualización que muchos usuarios vayan a instalar esperando grandes cambios, pues como otras actualizaciones recientes, es menor y sus novedades estarán centradas en el teletrabajo, en rendimiento y en seguridad web.

La expectación queda relegada a otras dos versiones del sistema operativo: Windows 10 Sun Valley, o Windows 10 21H2, y Windows 10X. La primera es la gran actualización de verdad del año, centrada en cambiar por completo el estilo visual del sistema. La segunda debería haber llegado ya, y está centrada en dispositivos de doble pantalla, aunque finalmente también estará disponible para dispositivos de pantalla única.