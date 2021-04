Yapacaní: 58 menores se benefician con certificados de nacimiento gratuitos

Yapacaní impulsó este viernes el lanzamiento de la campaña ‘Mi primer certificado’ para otorgar, de manera gratuita, certificados de nacimiento a la población. En esta jornada, 58 menores, entre 0 y 12 años, obtuvieron su documento.

La actividad recae en el Servicio de Registro Cívico (Sereci) de Yapacaní y cuenta con el aval de la Defensoría de la Niñez en la localidad. Para acceder al certificado, se requiere la cédula de identidad de uno de los progenitores, así como un documento que acredite el nacimiento del menor.

”Cuando un niño no tiene su certificado de nacimiento se le está vulnerando su derecho a la identidad, ese niño no existe para la sociedad», detalló Silvia Suazo, responsable de la Defensora de la niñez. Asegura que «en nuestra población vemos que muchos niños no tienen documentación uno por que los progenitores no tienen documentos o porque el padre no ha querido reconocerlo y las madres, con la esperanza de que recapaciten, no les sacan su certificado de nacimiento”.

Suazo instó a los padres de familia a que registren a sus hijos para no dejarlos sin documentación.

La campaña ‘Mi primer certificado’ permite obtener gratis un documento que tiene un costo de Bs 50, según informó la responsable del Sereci, Mercedes Téllez. La coordinación entre esta institución y la Defensoría de la Niñez ha permitido gestionar de manera gratuita la obtención de los certificados.

Varios niños, en su mayoría de familias de escasos recursos, acudieron y se beneficiaron de la campaña.