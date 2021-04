“Yo les voy a enseñar a iniciar procesos”: Patty denunciará a legisladores de Creemos por “difamación”

Fuente: Gigavisión, exitonoticias.com.bo

Después que se rechazó denuncia de Creemos contra la exdiputada, Lidia Patty, la exlegisladora anunció un nuevo proceso contra estos parlamentarios por “difamación y calumnia. “Yo les voy a enseñar a iniciar un proceso”, enfatizó.

“Yo les voy a enseñar, ya les he enseñado, ellos han perdido no saben plantear un proceso, no saben cómo procesar a la gente, solo para intimidar nomas”, dijo Patty.

“Yo no voy a levantar el proceso, voy a continuar y llevarlo con más fuerza, voy a defender a mi pueblo

boliviano”, agregó.