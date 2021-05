13 camas de UTI no se usan por la falta de personal y accesorios

Fuente: Página Siete

Desde hace más de un mes, en la ciudad de La Paz, familias de personas con coronavirus peregrinan para conseguir camas de terapia intensiva, pero casi todos los espacios están ocupados. Pero en plena demanda e incremento de casos positivos, de las 84 camas que tiene el departamento de La Paz para las personas con esta patología, 13 no están funcionando por falta de personal, medicamentos y equipos.

“De las 84 camas que tiene La Paz para los pacientes con Covid, 13 no están funcionando, ése es el informe oficial del Ministerio de Salud al cual tuve acceso”, dijo a Página Siete el vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva (Sbmcti) filial La Paz, Patricio Gutiérrez.

De acuerdo con el profesional, el informe no detalla qué hospitales tienen camas vacías, pero las UTI de estos establecimientos de salud no están funcionando por la falta de personal, medicamentos o algún accesorio o equipo. “Las tres cosas son fundamentales para dar funcionalidad a una cama”, resaltó.

El presidente de la Sbmcti filial La Paz, Juan Guerra, criticó que eso suceda, justo ahora que los casos están en ascenso. “Ya se debería contratar personal o mejorar las condiciones de esas camas para salvar vidas”, aseguró.

Según el reporte oficial del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, cada día se reportan entre 200 y 350 casos Covid-19 en el departamento, y entre cinco y siete decesos.

Hasta la fecha, en La Paz hay más de 75.550 casos positivos de la Covid-19 desde la primera ola y 2.153 fallecidos.

Guerra explicó que el único establecimiento que cuenta con todo completo es el Hospital de Clínicas de La Paz. Pero, el especialista dijo que las UTI de los nosocomios que tienen esos problemas son de los hospitales del Sur y del Norte de El Alto.

El jefe de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital del Norte, Antonio Viruez, contó que “de las 15 camas que tiene el hospital para pacientes con Covid, ocho tienen funcionalidad, pero siete no”.

Viruez explicó que las UTI que funcionan cuentan con personal, todo el equipo completo y medicamentos. “En cambio, las que no están funcionando, no tienen una de las tres cosas”, dijo.

El médico indicó que la mayoría de las camas no funciona por falta de personal, como médicos especialistas y de enfermería. “Los contratos que eran (de) Aisem (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico) no se han renovado y como ahora no hay esos contratos, no hay personal”, dijo.

Según el especialista, otras camas de terapia intensiva no funcionan porque falta una parte del equipo, como un ventilador o no tienen medicamentos.

El profesional explicó que en caso de completar todos los requerimientos, esos espacios podrían estar disponibles para los pacientes.

Uno de los médicos del Hospital del Sur mencionó que evidentemente hay camas que no se pueden usar porque necesitan personal, aunque no precisó cuántos. “Faltan médicos y enfermeras”, destacó el galeno que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.

El galeno aseguró que las autoridades de este establecimiento de salud solicitaron los contratos para habilitar esos espacios, pero no tuvieron respuesta.

“Sería terrible que en las siguientes tres semanas, cuando los casos de coronavirus llegarán a su pico más alto de la tercera ola, no aprovechemos esos espacios”, aseguró el profesional.

Gutiérrez dijo que en esta tercera ola, los pacientes requieren una internación más prolongada: un mes o un mes y medio. Agregó que, por eso, ningún hospital de La Paz tiene en la actualidad un espacio y la gente debe peregrinar por un espacio.

En la seguridad social pasa lo mismo. “No hay ni una sola cama disponible en el hospital Santiago de la CNS. Hace un mes no tenemos camas”, resaltó.

En las últimas semanas, muchas familias de pacientes con coronavirus sufren por la falta de dinero para comprar los fármacos para Unidades de Terapia Intensiva (UTI), por lo que recurren a vender sus pertenencias y otros organizan desde sorteos hasta quermeses para recaudar recursos.

“Con tanto esfuerzo uno consigue los medicamentos y las farmacias suben sus costos”, dijo Dolores, la hermana de otro paciente que aún está internado en el Hospital del Norte.

Algunos incluso recurren a las redes sociales para comprar medicinas porque las farmacias no tienen los productos. Según las denuncias, en Cochabamba los precios de los medicamentos se duplicaron. Por ejemplo, el Remdesivir, que debería costar hasta 1.200 bolivianos, lo venden en 2.200 bolivianos.