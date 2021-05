13 kilos de grasa en seis semanas: la increíble transformación física de Mark Wahlberg para su próxima película

Una rutina que ha tenido que cambiar por una dieta hipercalórica para ganar en solo seis semanas los 14 kilos que exige el guion. Y no parece que le esté costando mucho, ya que de momento solo lleva tres semanas intentándolo y ya ha engordado 6 kilos, tal y como él mismo ha mostrado en su Instagram.

Eso sí, siempre supervisado por un nutricionista y no atiborrándose a comida basura como bromeó hace unas semanas en el programa de Jimmy Kimmel hablando de esta película. “Llevo tanto tiempo a dieta que ahora solo pienso en comerme todo lo que se me ponga por delante”, afirmaba entonces a modo de broma. Eso sí, sabiendo siempre que no le costará nada volver a ponerse en forma en cuanto termine el rodaje, que es evidente que si hay alguien constante a la hora de alcanzar un objetivo marcado, es él.