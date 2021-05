24 diseñadores bolivianos presentaron propuestas usando tejidos de Huari en un desfile diferente

El evento se llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz y promovió la causa de revalorizar los tejidos ancestrales nacionales

Santa Cruz.- 24 diseñadores de moda nacionales presentaron la noche de este miércoles trajes y prendas hechas con tejidos de la comunidad de Santiago de Huari en un desfile de modas que se llevó a cabo en CASACOR, en la ciudad de Santa Cruz. Este evento tenía el objetivo de promover la revalorización de los tejidos ancestrales nacionales, algo que ha estado impulsando la campaña Huari Causa desde hace más de cuatro años.

Desde la población orureña llegaron Martina Flores y Evarista Atahuichi, que representan al grupo de mujeres tejedoras de Huari y junto a los diseñadores Liliana Castellanos, Beatriz Canedo Patiño, Papingo Maminga, Hijos de Ramón, Carla Quiroga, María Luisina, Narcisa, Made in Chola, Anabel Angus Moda, Burbank, Narda Paredes, La Espina, Juan de la Paz, Galo Sánchez, Diabla, Irene Pessoa, Ïndigo, Mr Soletto, Munay, Pipi Cucu, Ponchos Rojas, Shalé, Alma y The Little Dress, serán las grandes protagonistas de este Desfile.

“Estamos muy contentas de estar en el evento; nos sentimos felices de que nuestros tejidos sean vistos por todo el país y que se los luzca en un desfile de alta moda nacional. Agradecemos a Huari por todos los esfuerzos que ha hecho en el último tiempo para mostrar nuestras obras al país y para revalorizar y revitalizar nuestros tejidos, que estaban cerca de desaparecer”, señaló una de las tejedoras.

Modelos icónicas de la pasarela boliviana como Andrea Herrera, Cecilia Sanabria, Verónica Larrieu y Nicol Pulino, junto a otros nuevos, rostros se suman a la “Causa Huari” para deslumbrar en una pasarela que impulsa que los tejidos ancestrales sean reconocidos como patrimonio cultural boliviano.

Liliana Castellanos, una de las diseñadoras más reconocidas del país, afirmó que “los telares y tejidos ancestrales deben ser utilizados por los diseñadores ya que dan una belleza distinta a los trajes. Estos hilos de Huari son de muy alta calidad. Nosotros, como diseñadores, nos unimos a esta causa para que los tejidos ancestrales de todo el país sean reconocidos y admirados a nivel nacional e internacional”.

Hace más de dos meses, Huari, la marca premium de la Cervecería Boliviana Nacional (CBN), presentó “Huari Causa”, una campaña que ha destinado esfuerzos a revitalizar los oficios de origen nacionales, entre ellos los tejidos, y presentó este desfile de modas como parte de las actividades para que las obras de las tejedoras puedan revalorizarse.

“Nuestras acciones como marca, que se remontan a más de cuatro años, han ayudado a que las tejedoras puedan tener mejores condiciones de trabajo y gestionamos ayuda comercial y financiera para que las obras puedan venderse y llegar a distintos puntos del país y del mundo. Hace unos años, nuestras artistas estaban a punto de desaparecer, solo quedaban cuatro. Pero estas acciones permitieron que ahora tengamos a más de 40 y confiamos que en los próximos años tengamos aún más”, afirmó Rodrigo Rocabado, gerente de marcas premium de la CBN.

FIRMAS ELECTRÓNICAS POR EL PATRIMONIO

Además, la campaña tiene como uno de sus pilares principales la conversión de los tejidos en Patrimonio Cultural Nacional; para esto, la marca invita a todas las personas a firmar digitalmente esta petición a través de su página web www.huari.bo.