5 de las novedades más importantes presentadas en el evento Google I/O 2021

Ya sabemos que los de la gran G siempre presentan buenas nuevas en el evento de desarrolladores Google I/O, y en esta edición 2021 no ha sido la excepción.

Durante los últimos días ha habido bastante tela que cortar y a continuación tenemos el resumen de lo más destacado en esta edición en diferentes áreas.

La interfaz de los móviles Android estará teniendo cambios interesantes en el área de los iconos y las notificaciones, dado que ha llegado Material You, un nuevo diseño que deja ver botones más grandes y notificaciones con animaciones y colores que cambian.

Además de lo anterior, esta interfaz mejorada estará disponible en versión web, aplicaciones, Android y hardware.

Usando la cámara del móvil se pueden hacer 3 fotografías para que la inteligencia artificial de esta herramienta detecte problemas o infecciones en zonas como el cabello, las uñas o la piel. Al momento de tomar las fotos, se tendrá que responder algunas preguntas relacionadas con síntomas y el estado de la piel, y es allí donde la IA buscará entre una lista de 288 condiciones para dar el posible resultado.

Esta función, aunque ya fue presentada, no estará disponible sino hasta finales de año, cuando se lance la prueba piloto.

With Locked Folder in @googlephotos, you can add photos to a passcode protected space and they won’t show up as you scroll through Photos or other apps on your phone. Locked Folder is launching first on Google Pixel, and more Android devices throughout the year. #GoogleIO pic.twitter.com/yGNoQ8vLdq

— Google (@Google) May 18, 2021