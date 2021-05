A más de dos semanas de su posesión, Jhonny no tiene habilitada su firma en las cuentas de la Alcaldía

Fuente: Unitel

Jhonny Fernández todavía no tiene su firma habilitada para pagar deudas. Desde la Alcaldía señalan que eso no significa que no están haciendo gestión. La oposición señala que esto es responsabilidad de la Secretaría de Finanzas.

Fernández juró como alcalde el 3 de mayo. Una de las primeras tareas que dijo iba a cumplir era otorgar el bono de Bs 350 para los estudiantes; sin embargo, ha pasado más de dos semanas desde aquella fecha y hasta ahora no tiene su firma habilitada para realizar pagos.

“Faltan elementos burocráticos, esperamos que se pueda dar a la brevedad. Hay cosas complicadas, esperemos que se resuelva, eso no significa que no estemos trabajando, ni haciendo gestión”, señaló Raschid Guardia, secretario municipal de Desarrollo Humano.

La situación preocupa pues en caso de no ser habilitada, en los próximos días se dejará de realizar el pago de servicios básicos en centros de acogida. También está pendiente el pago a trabajadores administrativos.

“Recién vamos 15 días”, señaló.

Desde la oposición indicaron que esto es responsabilidad del ejecutivo municipal y el secretario de Finanzas.

“Lamentamos que quienes manejan la plata del municipio estén demorando tanto”, indicó Juan Carlos Medrano, concejal de Comunidad Autonómica.

El concejal de Unidad Cívica Solidaridad, Israel Alcocer, señaló que espera que hasta este miércoles la firma de Fernández ya se encuentre habilitada.