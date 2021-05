A tres semanas del ballotage en Perú, Pedro Castillo anunció a miembros de su equipo técnico, pero no presentó su plan de gobierno

El rival de Keiko Fujimori, con quien mantiene una estrecha diferencia en las últimas encuestas con miras a la segunda vuelta del 6 de junio, ha sido criticado por evitar dar mayores precisiones sobre sus planes

El candidato izquierdista a la presidencia del Perú, Pedro Castillo, anunció este sábado a miembros de su equipo técnico, pero no presentó el detalle de su plan de gobierno, como había anunciado que haría antes del evento.

El rival de Keiko Fujimori, con quien mantiene una estrecha diferencia en las últimas encuestas con miras al ballotage del 6 de junio, ha sido criticado por evitar dar mayores precisiones sobre sus asesores, ya que el plan presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, un ideario de tinte marxista y leninista, fue escrito antes de la pandemia que desató una profunda crisis económica, social y sanitaria.

“Estaremos presente para dar a conocer nuestro plan de gobierno en el marco de los 100 primeros días”, había anunciado antes del evento en el barrio de La Victoria, en Lima. Sin embargo, allí se limitó a dar a conocer a miembros de su equipo técnico que trabaja en el programa de propuestas.

“Se trata de hacer un equipo de ancha base, abierto. El equipo de trabajo no debe ser una repartija [de ministerios], yo concibo que debe aterrizar en un plan”, expresó Castillo.

La designación que más rispideces causó en la interna de Perú Libre fue la del economista Kurt Burneo, ex director del Banco Central de Reserva, ex ministro de Producción y quien había exigido un deslinde de Castillo hacia Vladimir Cerrón, el cuestionado ex gobernador que elaboró el ideario inicial y que rechaza a Burneo. “Usted fracasó en los gobiernos neoliberales de (Alejandro) Toledo y (Ollanta) Humala, poner condiciones es falta de tino político, tuvo la oportunidad para que los pobres puedan tener un mejor futuro, pero apostó por el servilismo al FMI. No lo necesitamos”, le escribió en Twitter la noche del viernes.

Sin embargo, Castillo lo ratificó entre sus asesores y cumplió con el deslinde hacia el fundador del partido. “No tiene nada que ver acá el señor Cerrón. El señor Cerrón tiene que entender que esta no es su lucha. Es la lucha del pueblo”, dijo Castillo en entrevista con Radio Exitosa.

De todas formas, el equipo económico no estaría encabezado por Burneo, sino por el ex congresista Juan Pari, encargado del plan de reactivación. El ingeniero y economista fue presidente de la primera comisión de investigación Lava Jato en el Congreso. A su vez, la economista Celeste Rosas Muñoz es la encargada de las propuestas del ámbito de producción y desarrollo.

En temas de justicia, el encargado anunciado es Avelino Guillén, quien se desempeñó como fiscal superior de Lima en los años noventa, durante el gobierno de Alberto Fujimori, y luego fue fiscal superior adjunto. Además, su lucha contra el fujimorismo es vasta: participación en la sustentación de la acusación que culminó con la condena al ex presidente por los crímenes cometidos en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. En el 2016, apoyó la candidatura del economista Pedro Pablo Kuczynski contra Keiko Fujimori. “Considero que expresa el sentir de la gran mayoría de los peruanos que hace muchos años vienen siendo ignorados y postergados por la clase política peruana”, declaró Guillén a La República.

En cuanto al tema sanitario, fue anunciado el médico y ex congresista Hernando Cevallos. A él se suma el científico Modesto Montoya, conocido físico nuclear e investigador.

La presentación formal del equipo sería el martes o miércoles, dependiendo de los expertos que se sumen en estos días, pero a menos de tres semanas para el ballotage, no queda claro cuándo se publicaría el documento con el plan de gobierno.

Castillo, un maestro de escuela rural, negó este sábado que su intención sea llevar al país hacia un modelo comunista. “¿De dónde sacaron eso de comunismo, de chavismo?”, replicó en rechazo a afirmaciones de su adversaria derechista Keiko Fujimori, quien asegura que Perú corre el riesgo de una deriva comunista o bolivariana en caso de una victoria izquierdista. “Es falso y denigrante decir que Pedro Castillo te va a quitar tu casa, tu terreno, lo que has ahorrado”, aseguró, dirigiéndose a más de un millar de simpatizantes en una manifestación en Lima.

Nuevas encuestas

Este domingo, El Comercio publicó un simulacro de votación de la consultora IPSOS, que arrojaría un mayor nivel de precisión al eliminar la opción de indecisos, con un ánfora para los encuestados. Castillo alcanzó una ventaja de apenas 2 puntos (43,6% a 41,7%), por debajo del margen de error del estudio.

Por su parte, La República presentó un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos, en la que Castillo mantiene su ventaja de casi siete puntos sobre la candidata derechista, con un 36,5% de apoyo, frente al 29,6% de su rival, cifras con escasa diferencia con respecto a los resultados del domingo pasado de la misma consultora.