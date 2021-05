Abogados sobre Blanco: es la muestra de que la justicia tocó fondo y no será cambiada

Fuente: Página Siete Digital

Juan Pérez Munguía





Después de que se conoció que el exfiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, fue designado por el Consejo de la Magistratura (CM) como juez, abogados manifestaron que es la muestra de que la justicia tocó fondo. Además también se da el mensaje de que el sistema judicial no será cambiado, pese a los anuncios que se hizo desde el ministerio del área.

En viernes, Blanco recibió su credencial como juez, la entrega la realizó el consejero Gonzalo Alcón. El hecho se conoció mediante una transmisión en la pagina de Facebook del CM.

En 2018, la jueza Patricia Pacajes, quien llevó el caso del bebé Alexander, en un audio reveló que el médico Jhiery Fernández era inocente y que no fue el responsable de la muerte del infante. Tras hacerse pública esta información, surgieron cuestionamientos hacía la Fiscalía porque el galeno estaba cinco años encarcelado por un delito que no cometió.

También puede leer: Lanchipa: Designación de Blanco no impide que sea investigado por el caso Alexander

Pacajes detalló que el error en la investigación lo cometió el Ministerio Público, con un informe equivocado que dio la exforense Ángela Mora. En 2014, cuando se conoció este hecho, Blanco y Susana Boyán eran los fiscales asignados, quienes se encargaron de sostener en el proceso que tenía como objetivo como demostrar la culpabilidad de Fernández.

Sin embargo en 2015, la entonces fiscal Patricia Santos dio a conocer que la supuesta violación solo era sustentada por el exfiscal general Ramiro Guerrero. Durante el proceso, la defensa del médico apuntó a Blanco como la autoridad que insistía en que se mantenga la culpabilidad del médico.

Debido a estos antecedentes, el abogado constitucionalista Paul Coca indicó que es desde el punto de vista ético es cuestionable la designación de Blanco como juez. Además esto demuestra que la justicia está en una etapa en la que ha tocado fondo.

“La justicia ha caído y ha tocado fondo, y no se puede saber cuanto más fondo puede caer. Lo que queda es lo que la administración de justicia haga en adelante. Pero esta designación de Blanco no sorprende y la administración de justicia no esta haciendo nada para mejorar su imagen”, afirmó.

Coca detalló que el Consejo de la Magistratura al poner a una persona que hizo encarcelar a un inocente le muestra a la población que la deja en estado de indefensión. “Esto significa que las personas no tengan a quien acudir y es una prueba de que la administración de justicia está podrida”, enfatizó.

El jurista Carlos Börth aseveró que el nombramiento de Blanco es la prueba de que el sistema judicial no cambiará. A su vez cuestionó al ministro de Justicia, Iván Lima, por no pronunciarse al respecto porue es la cabeza del sector y por haber hecho anuncios de renovación de la justicia sólo para la prensa.

“Lima intenta convencer al país de que el Gobierno quiere impulsar un cambio en la justicia, pero en la práctica designan al abogado Blanco, que como fiscal se vio envuelto en varios temas polémicos. En el caso del médico Jhery Fernández se demostró que Blanco ocultó pruebas, tergiversó lo hechos, actuó en contra de las leyes y la Constitución”, explicó.

Börth lamentó que ejerzan cargos las personas que se “sometieron al poder político del Movimiento Al Socialismo y actuaron por consigna política”. Agregó que queda claro que reciben la retribución a sus favores y conductas del pasado.