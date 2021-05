«Acá hace 45 años me torturaron»: Vacunan a un argentino contra el Covid-19 en el mismo lugar donde estuvo secuestrado por la dictadura

«En realidad me causó una curiosidad enorme porque lo vi llorar desde el momento en que tomó asiento. Me acerqué a ver qué le pasaba. Quería abrazarme y lógicamente uno trata de tomar la distancia por precaución. Me dijo: «Acá hace 45 años me torturaron para quitarme la vida. Y hoy me vas a dar la vacuna para prolongar mi vida», detalló la trabajadora de salud.

El video fue compartido en la red social Twitter por el intendente de Morón, Lucas Ghi. «Donde hubo muerte, hace 20 años hay vida. Donde se sembró el terror hoy brota la esperanza», escribió.

Y añadió: «El futuro habita en la memoria y estos momentos quedarán grabados siempre en nuestros corazones».