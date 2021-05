Acusaron de plagio a Meghan Markle por su libro infantil

El libro inspirado en un poema que Meghan Markle le escribió a su esposo, el Príncipe Harry, por el día del padre y que saldrá a la venta en Reino Unido el próximo 8 de junio, se encuentra envuelto en polémica.

A pocas horas que Meghan Markle anunciara el lanzamiento de su primer libro infantil titulado ‘The Bench’, que trata de la relación entre padres e hijos, la duquesa de Sussex recibió acusaciones de plagio por parte de varios internautas.

Muchos aseguran que el libro de Meghan se parece mucho al libro ‘The Boy on the Bench’ de la autora británica Corrinne Averiss.

Algunos usuarios señalaron la similitud de ambos títulos, así como el estilo de las ilustraciones de las publicaciones, acusando a la exactriz de “plagio”.

“Casi idéntico al libro de Corrinne Averiss, The Boy on the Bench. Hasta la portada es igualita”, escribió molesta una usuaria de Twitter.

La controversia ha sido tal que la autora Corrinne Averiss se pronunció al respecto y salió en defensa de Meghan, quien se encuentra emocionada con la publicación de su primer libro.

“Leyendo la descripción y el avance del nuevo libro de la Duquesa veo que no es la misma historia o el mismo tema de The Boy on the Bench. No veo las similitudes”.